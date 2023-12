5 HLV bị ‘trảm’ sau 6 vòng V.League 2023/24

Sớm chặn “vết dầu loang”

Mùa giải 2023/24 nói chung và V.League nói riêng mới trải qua những trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, 4 đội bóng đã quyết định thay HLV trưởng. Đó là trường hợp của các CLB: Hà Nội, TP.HCM, Công an Hà Nội và Khánh Hòa.

Hai trong số bốn đội bóng kể trên là những đội vô địch và á quân mùa trước. CLB Hà Nội thậm chí còn thay tới 3 lần HLV trưởng. Lý do không chỉ dừng lại ở câu chuyện thành tích tại V.League. Đó còn đến từ 6 trận đấu mà CLB Hà Nội thi đấu tại AFC Champions League, trong lần đầu tiên đội bóng thủ đô góp mặt từ vòng bảng.

Ngay sau 2 trận thua “vỡ mặt” trước Pohang Steelers và Urawa Red Diamonds, Bozidar Bandovic - HLV xuất sắc nhất mùa giải chuyên nghiệp Việt Nam 2023, lập tức bị sa thải. CLB Hà Nội sau đó bổ nhiệm trợ lý Lê Đức Tuấn lên thay thế. Tuy nhiên, trận thua cay đắng trước Hải Phòng, cộng thêm việc CLB Hà Nội tiếp tục trải qua thất bại tại AFC Champions League trên sân của Wuhan Three Towns khiến ông Tuấn phải trở lại cương vị phó tướng quen thuộc.

HLV Đinh Thế Nam bắt đầu chứng minh được khả năng tại CLB Hà Nội - Ảnh: Minh Tuấn

Nhằm ngăn lại “vết dầu loang” với chuỗi thành tích tệ hại đầu mùa, ông Đinh Thế Nam được gửi gắm niềm tin. Kinh nghiệm cầm quân cùng với sự phối hợp tốt với ê-kip BHL giúp ông Nam “chợ” từng bước đưa CLB Hà Nội thoát khỏi khủng hoảng. Trong 8 trận đã qua, đội bóng được dẫn dắt bởi ông Đinh Thế Nam - từ trực tiếp tại giải quốc nội đến gián tiếp ở AFC Champions League (do ông Nam chưa có bằng Pro), thắng 5 và thua 3. Hai trong số đó là những chiến thắng quan trọng ở đấu trường châu Á. Một là đánh bại Wuhan Three Towns để chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp. Hai là chiến thắng đáng khen ngợi trước nhà vô địch Champions League, Urawa Red Diamonds!

Chủ động và bị động

Tương tự như CLB Hà Nội, CLB Thể Công Viettel cũng thay đổi vị trí HLV trưởng. Ông Thạch Bảo Khanh đã chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật, trong khi Thomas Dooley làm HLV trưởng đội bóng.

CLB TP.HCM cũng thay tướng, nhưng nằm ở câu chuyện bên lề sân cỏ thay vì chuyên môn. Đội bóng này quyết định chia tay HLV Vũ Tiến Thành vì bất đồng quan điểm với Ban huấn luyện. Ông Phùng Thanh Phương được đội bóng Sài thành chọn mặt gửi vàng. Sau 3 trận đấu dẫn dắt, ông Phương giúp CLB TP.HCM thắng 1, hòa 2 ở V.League. Trận thua trước đó đến ở mặt trận Cúp Quốc gia, trong bối cảnh CLB này yếu hơn nhiều so với một Bình Dương hùng mạnh.

Vị trí thứ 7 trên BXH lúc này với CLB TP.HCM có thể xem là bất ngờ. Nhưng đây cũng là điều đáng khen đối với ông Phùng Thanh Phương. Bởi ngoài thành tích tốt khi thi đấu, vị chiến lược gia họ Phùng cũng tạo được sự bình yên trong nội bộ lực lượng của “Chiến hạm đỏ”.

Ông Gong Oh Kyun mới ký 2 năm hợp đồng với CLB Công an Hà Nội - Ảnh: Phan Tùng

Trong khi đó, việc CLB Công an Hà Nội bổ nhiệm ông Gong Oh Kyun vừa diễn ra chủ động mà cũng có phần… bị động. Thực tế, đội bóng ngành công an rất muốn mời một HLV ngoại có trình độ từ mùa giải năm ngoái. Nhưng do chưa tìm được gương mặt ưng ý, CLB Công an Hà Nội quyết định đặt niềm tin tạm thời nơi ông Trần Tiến Đại. Sau một giai đoạn nâng lên đặt xuống, đội bóng ngành công an cũng quyết định mời ông Gong Oh Kyun - một phương án được cho là bất ngờ và nằm ngoài dự tính ban đầu. Bởi trước đó, gương mặt mà đội bóng ngành công an “bám sát” là Mano Polking, người đã đôi lần lỡ hẹn chỉ vì muốn dẫn dắt Thái Lan càng lâu càng tốt!

Một đội bóng khác mới đây cũng chuẩn bị thay thế HLV. Đó là Khánh Hòa. Song đây có thể xem là quyết định cực chẳng đã và chẳng hề mong muốn. Bởi HLV kỳ cựu Võ Đình Tân đã quyết định nộp đơn từ chức sau tình cảnh khó khăn về tài chính mà đội bóng phố Biển đã và đang phải trải qua trong thời gian vừa rồi. CLB Khánh Hòa vì thế mà buộc lòng phải đổi người trên chiếc ghế nóng, với việc trợ lý Trần Thiện Hảo được bổ nhiệm thay thầy Tân!

