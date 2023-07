HLV trưởng SHB Đà Nẵng: 'Cơn lốc màu da cam đã trở lại’

SHB Đà Nẵng đã gây bất ngờ khi đả bại đối thủ được đánh giá cao hơn là Công An Hà Nội. HLV Phạm Minh Đức cho rằng, trận thắng này nằm trong dự tính của ông. “Làm bóng đá có cái thú rất vui. Tôi có may mắn có kết hợp với đài truyền hình để bình luận trước, giữa và sau trận đấu. Trước trận, các cầu thủ của tôi đánh giá rất cao Công An Hà Nội nhưng riêng tôi thì không vì tôi từng bình luận các trận đấu của CAHN đá với Hải Phòng, đá với Hà Nội. Tôi cũng từng trả lời truyền thông rằng CAHN chỉ có một tổ, là tổ một đá rất hay. Còn dự bị của họ không đủ trình độ. Tôi nói với các em cố gắng giải quyết trận đấu ngoài phút 70, cố gắng ngăn chặn điểm mạnh của đối phương”, ông Đức bày tỏ.

“Các em đã khóa rất kỹ. Ví dụ như John Cley, ví dụ như Gustavo Henrique và Raphael Success là rất hay. Còn Quang Hải mới trở lại. Khán giả xem và bình luận công tâm thì hai đội đã cống hiến một trận hay. Đội tôi may mắn chớp được thời cơ. Nếu Công An Hà Nội may mắn hơn thì họ cũng có 1 bàn thắng”.

“Tôi đánh giá cao vị trí của John Cley và Gustavo. Hai cầu thủ này đã ghi bàn qua 8 trận. CAHN có hàng hậu vệ và hàng công rất tốt, nhưng tôi không đánh giá cao hàng tiền vệ của họ. Ví dụ như Văn Toàn, Trọng Long so với cầu thủ Đà Nẵng không hơn. Tôi có nói với các cầu thủ trước trận rằng đấy là các tuyển thủ và các bạn cũng là các tuyển thủ. Các bạn không may mắn bằng họ, không được chơi ở ĐTQG thôi”.

SHB.ĐN ăn mừng như vô địch V.League sau khi chấm dứt chuỗi 12 trận không thắng. Ảnh: Sông Hàn

“Tôi nói CAHN chỉ có một đội hình thôi. Tại sau Văn Vũ phải ra đi? Tại sao Tấn Tài phải ra đi? Họ không có cơ hội chơi bóng, không chịu dự bị nên phải ra đi. Những cầu thủ như Hà Văn Phương, em Hiếu, em Đô hay những em vào sau gần như không đảm bảo được. Văn Toản cũng không hơn cầu thủ Đà Nẵng. Chình vì vậy, các bạn nhìn rất rõ, tôi luôn tự tin các cầu thủ lớn tuổi của họ chỉ đá tốt đến phút 70, ví dụ như Văn Thanh phút 70 đã chuột rút. Quang Hải cũng xuống sức rồi. Chỉ còn lại những cầu thủ ngoại của họ là rất chất lượng”.

HLV Phạm Minh Đức tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của SHB Đà Nẵng và cho rằng, dù ông chỉ mới dẫn dắt 1 tháng nhưng đội bóng đã lấy lại hình ảnh của một SHB Đà Nẵng được mệnh danh là “cơn lốc màu da cam” như trước đây. “Tôi nói với các cầu thủ là tôi đến với đội chỉ 8 trận, tôi sẽ xây dựng cho các em đầu tiên là về hình ảnh. Nhưng nếu như ai đã nhìn Đà Nẵng chơi thì có cảm giác Đà Nẵng đá như cơn lốc màu da cam thời anh Lê Huỳnh Đức vô địch. Đây là đội bóng đã thể hiện như thời anh Lê Huỳnh Đức, như lấy lại hình ảnh cơn lốc màu da cam”, ông Đức cho biết.

HLV Phạm Minh Đức cho rằng, SHB Đà Nẵng sẽ đè đối thủ ra để đá trong giai đoạn tách tốp ở phía trước: “Tới đây, chúng ta gặp những đối thủ ở nhóm dưới nên sẽ đè ra đá bởi trình độ của họ không giống như CAHN. Mình gặp lại họ mình phải thắng họ hoặc không thua là sẽ trụ hạng”.

Tác giả: DT

Nguồn tin: bongdaplus.vn