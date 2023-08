4.000 VĐV tham gia giải marathon chuyên nghiệp 'Về miền Ví Giặm' lần đầu tiên ở xứ Nghệ

Sáng ngày 10/8, tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An diễn ra buổi họp báo chính thức giải chạy Nông thôn Việt marathon – Nghệ An: Cùng Faith về miền Ví Giặm. Sự kiện có sự tham dự của đại diện các cơ quan Sở, ban ngành… của tỉnh Nghệ An với gần 60 cơ quan báo, đài tham dự.

Theo Ban tổ chức, tỉnh Nghệ An sẽ đón 4.000 vận động viên khắp cả nước về đây tham gia giải chạy marathon chuyên nghiệp lần đầu tiên được tổ chức. Trong đó có cả những vận động viên người nước ngoài đến từ Nhật Bản, Hà Lan, New Zealand, Áo, Trung Quốc, Ấn Độ, Afghanistan và vùng lãnh thổ Đài Loan…

Thông tin từ hệ thống đăng ký vé cho thấy, tỉ lệ số lượng vận động viên tham gia cự ly 21 và 42km chiếm số lượng áp đảo (chiếm từ 60% -70%).

Xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh, các runner sẽ băng qua những cung đường quen thuộc của thành Vinh, ngắm bình minh ở ven sông Lam, ngắm phà Bến Thủy nổi tiếng… Các vận động viên tham dự ở 4 cự li: 5km, 10km, 21km, 42km.

Giải chạy Nông thôn Việt marathon – Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền Ví Giặm do UBND tỉnh Nghệ An giao cho Tạp chí Nông thôn Việt phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và các Sở ngành chuyên môn, tổ chức.

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải chia sẻ tại buổi họp báo, tỉnh Nghệ An rất vinh dự trở thành địa điểm đăng cai giải chạy marathon lần này. Đây là lần đầu tiên có một giải marathon chuyên nghiệp quy mô lớn được tổ chức tại đây. Mỗi runner sẽ là một đại sứ du lịch cho xứ Nghệ. Vì thế, tỉnh coi đây là một cơ hội để quảng bá hình ảnh của Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với du khách trong và ngoài nước.

“Tinh thần chung của tỉnh là quyết tâm làm tốt nhất. Chúng tôi cam kết hỗ trợ tối đa và sát cánh cùng Tạp chí Nông thôn Việt để tổ chức sự kiện này thành công. Nhiều cán bộ công chức của tỉnh đã đăng ký tham gia chạy để hưởng ứng sự kiện”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nói.

Theo Ban tổ chức, tới thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho giải đã sẵn sàng. Những khó khăn về giao thông, các điểm chốt chặn, đường truyền điện đảm bảo ánh sáng cho vận động viên…, tỉnh cũng đã giao cho các Sở, ban ngành liên quan tìm phương án giải quyết. Mục đích là đảm bảo an toàn cho các runner hoàn thành tốt hành trình thi đấu của họ.

Ông Nguyễn Đức Quang, Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt, Phó ban Tổ chức giải cho hay, so với các giải chạy khác, hệ thống giải chạy do Tạp chí Nông thôn Việt tổ chức đều hướng về những địa phương, những vùng đất mới lạ, độc đáo chưa từng có giải chạy nào khai phá. Trong đó, đặc biệt đề cao trải nghiệm văn hóa bản địa.

Trước câu hỏi của phóng viên, giải chạy Nông thôn Việt marathon – Nghệ An 2023 có phát triển thành một giải chạy truyền thống, được tổ chức định kỳ ở Nghệ An, ông Nguyễn Đức Quang, Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt cho biết, đó cũng là mong muốn của ban tổ chức.

“Chúng tôi từng tổ chức giải chạy marathon ở dọc biên giới Việt Nam – Campuchia, cụ thể là huyện Vĩnh Hưng của tỉnh Long An vào năm ngoái. Nhiều runner tham dự cho biết, đó là lần đầu tiên họ có trải nghiệm chạy trên mảnh đất biên giới, gắn với một thời khói lửa, hào hùng. Nếu phát triển thành một giải chạy truyền thống ở Nghệ An, thì còn gì bằng. Chúng tôi rất muốn mang giải chạy về những vùng sâu vùng xa khác của xứ Nghệ như Quế Châu, Kỳ Sơn, Nghĩa Đàn,… qua đó giới thiệu cảnh sắc, văn hóa, ẩm thực xứ Nghệ đến các runner, du khách khắp nơi đổ về. Tôi tin rằng, những anh chị em runner sẽ có những trải nghiệm lí thú chưa bao giờ có được”.

Có mặt tại sự kiện họp báo, ông Lê Quốc Việt, Giám đốc Cấp cao Ngành hàng Thức uống của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) nói, việc đồng hành và tài trợ cho giải Nông thôn Việt marathon – Nghệ An 2023 là một quyết định sáng suốt.

“Thời gian qua, kinh tế, xã hội của nước ta không ngừng phát triển. Người dân càng ngày càng quan tâm tới sức khỏe, thể lực để cân bằng cuộc sống từ kinh tế, trí lực, thể lực. Thông qua giải chạy, Faith muốn góp một phần truyền cảm hứng thể dục thể thao tới thanh niên Việt Nam nói riêng và người dân Việt Nam nói chung. Đồng thời, Faith cũng mong muốn góp phần tạo ra các giá trị xã hội và nhân văn, đưa giải chạy chuyên nghiệp về các địa phương nhằm kích cầu du lịch, quảng bá cảnh quan, văn hóa, con người của những vùng đất đặc biệt đến với du khách trong và ngoài nước. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”, ông Việt chia sẻ.

Trong khuôn khổ giải chạy Nông thôn Việt marathon – Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền Ví Giặm, sẽ có những gian hàng giới thiệu đặc sản xứ Nghệ. Runner và du khách chỉ cần đến Vinh cũng có thể thưởng thức các đặc sản vùng miền xứ Nghệ tụ về.

Hiện, phong trào chạy bộ rất phát triển ở nước ta, trong đó có Nghệ An. Tại TP Vinh, nơi diễn ra giải chạy, 2 câu lạc bộ lớn nhất là Nghệ An Runners và Vinh Runners, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Các runner ở đây cho biết, trước khi giải chạy Nông thôn Việt marathon – Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền Ví Giặm đặt chân vào, tỉnh Nghệ An chỉ có vài cuộc thi marathon mang tính nhỏ, lẻ, địa phương. Anh chị em phải đi đến những địa phương khác trên cả nước để tham gia các giải marathon lớn, chuyên nghiệp.

Chị Nguyễn Trang Nhung, Phó Chủ tịch CLB Vinh Runners nói: “Nghệ An có rất nhiều cung đường đẹp, nhiều danh lam thắng cảnh, ẩm thực phong phú, con người hiền hòa, dễ mến, tổ chức giải chạy ở đây rất phù hợp. Khi biết tin có một giải chạy chuyên nghiệp được tổ chức tại quê hương, chúng tôi rất vui mừng và xúc động”.

Theo anh Lê Khánh Toàn, Phó Chủ tịch CLB Nghệ An Runners, đây là lần đầu tiên có một giải chạy chính thống được tổ chức chuyên nghiệp tại Nghệ An. Anh Toàn đánh giá đây là sự kiện cực kỳ có ý nghĩa trong việc lan tỏa phong trào chạy bộ đến từng người dân quê Bác.

“Runner xứ Nghệ luôn mở rộng vòng tay kết nối với các runner khắp mọi miền Tổ quốc. Chúng tôi đã chào đón, và trở thành bạn bè với rất nhiều người ghé thăm mảnh đất thành Vinh, đặc biệt là những người chạy bộ xuyên Việt. Tại giải chạy Nông thôn Việt marathon - Nghệ An 2023, chúng tôi lại dành sự chào đón nồng nhiệt đến với runner khắp mọi miền Tổ quốc về dự giải và hiểu thêm về mảnh đất cũng như con người Nghệ An”, runner này cho hay.

Sở hữu tấm vé gần như là cuối cùng để có mặt trên đường chạy giải Nông thôn Việt marathon – Nghệ An 2023, vận động viên Nguyễn Trung Cường (quê Hà Tĩnh), chân chạy vừa mang về huy chương vàng cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 bày tỏ niềm háo hức khi lần đầu tiên chạy trên quê nhà.

“Dù là vận động viên thi đấu ở quốc tế cũng như nhiều nơi khác, nhưng đây có lẽ là giải đấu đặc biệt và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp chạy bộ của tôi. Ở đây có hình ảnh của quê hương, của những người con thân thương Nghệ Tĩnh, nên lần này về, cảm xúc vừa vui vừa tự hào”, Nguyễn Trung Cường thổ lộ.

Với giải Nông thôn Việt marathon – Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền Ví Giặm, tỉnh Nghệ An chính thức gia nhập bản đồ điểm đến của giới runner cả nước. Sau Huế và Quảng Bình, Nghệ An chính là địa phương tiếp theo của khu vực Bắc Trung bộ có giải marathon chuyên nghiệp, qua đó liên kết vùng, kích cầu du lịch của vùng nói riêng và cả nước nói chung theo phương châm của Tổng cục Du lịch - “Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nói, giải chạy Nông thôn Việt marathon – Nghệ An 2023: Cùng Faith về miền Ví Giặm là một sự kiện lớn. “Giải này sẽ tạo ra những động lực phát triển mới. Đồng thời cũng mở ra một tiền lệ cho các giải khác, cho các bộ môn khác (không chỉ là chạy bộ) về đây, xem Nghệ An là một điểm dừng chân mới, hấp dẫn. Và tôi tin, Nghệ An có tiềm năng cũng như có đủ các nguồn lực để tổ chức các sự kiện lớn mang tính quốc gia, thậm chí quốc tế thành công”, ông Long phát biểu.

