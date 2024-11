Xe tải gây tai nạn liên hoàn khiến 30 người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 11/11, trên đường thu phí Cipularang ở Tây Java, Indonesia và đã được camera hành trình ghi lại.

Trong clip, chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao trên đường thì bất ngờ bị mất kiểm soát, đâm vào nhiều chiếc xe ở phía trước. Các nhà chức trách cho biết có ít nhất 17 chiếc ô tô liên quan trong vụ va chạm.

Chiếc xe ô tô con bị xe tải đâm văng sang làn đường ngược chiều.

Tổng thanh tra Aan Suhanan, người đứng đầu Đội giao thông của Cảnh sát quốc gia, cho biết: "Có một đoạn dốc xuống khoảng 5 km dẫn đến hiện trường. Chúng tôi phát hiện hộp số của xe tải ở số 4, có nghĩa là nó đang di chuyển nhanh ngay cả khi xuống dốc".

Ông cho biết các nhà điều tra đang xem xét sự bất cẩn của con người, thời tiết và quá tải là những nguyên nhân có thể gây ra vụ tai nạn.

Kombes Jules Abraham Abast, người đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng của cảnh sát Tây Java, cho biết một cậu bé tên là Salsabila, 13 tuổi, đã tử vong tại hiện trường.

29 người khác, bao gồm cả tài xế xe tải Rouf, 43 tuổi, bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Abdul Rodjak ở Purwakarta. Bốn người trong số họ được báo cáo là bị thương nghiêm trọng.

Cảnh sát cho biết, họ đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

