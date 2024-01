Xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn kỷ niệm 70 năm thành lập xã và đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Hằng – Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh; Lê Văn Lương – Chi cục trưởng Chi cục NN&PTNT; lãnh đạo Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện Nghĩa Đàn.

Quang cảnh buổi lễ

Chương trình văn nghệ thể hiện bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc của xã Nghĩa Lạc

Nghĩa Lạc là xã miền núi, nằm phía Tây Bắc của huyện Nghĩa Đàn. Năm 1953, xã Nghĩa Lạc được chính thức thành lập trên cơ sở tách từ xã Mai Thọ thành 3 xã (Nghĩa Lạc, Nghĩa Lợi và Nghĩa Thọ). Từ đó tên gọi xã Nghĩa Lạc ra đời và tồn tại ổn định cho đến ngày nay. Suốt chặng đường lịch sử và trải qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, nhân dân Nghĩa Lạc luôn cần cù, hăng say lao động, anh dũng, kiên cường trong đấu tranh bảo vệ quê hương, đất nước. Ngày nay, tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Lạc đã đoàn kết, tập trung lãnh đạo, khắc phục mọi khó khăn, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực thực hiện công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo nên sự phát triển toàn diện và đạt nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực về kinh tế - văn hóa xã hội và đảm bảo vững chắc về quốc phòng an ninh.

Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lạc Ngô Xuân Du trình bày diễn văn ôn lại truyền thống và quá trình hình thành, xây dựng phát triển xã

Sau hơn 12 năm triển khai xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, bằng sự nỗ lực phấn đấu và tinh thần phát huy dân chủ, đổi mới, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, Nghĩa Lạc đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, trọng tâm là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào được nâng lên từng bước, giáo dục, y tế, văn hóa – xã hội đều có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Hằng – Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh và đồng chí Lê Văn Lương – Chi cục trưởng Chi cục NN&PTNT trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Nghĩa Lạc

Được sự hỗ trợ, đầu tư từ các chương trình dự án, sản xuất nông nghiệp của xã đã có bước chuyển biến rõ rệt, như: Kinh tế tăng trưởng; an ninh lương thực được giữ vững; chăn nuôi giữ ổn định, đàn trâu, bò vẫn tiếp tục phát triển ổn định; chương trình xây dựng NTM đã đi vào thực tiễn cuộc sống, được người dân hưởng ứng và tham gia thực hiện và trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong nông thôn. Đến nay, xã Nghĩa Lạc đã hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung, liên kết sản xuất công nghiệp chế biến cho các cây trồng chủ lực của xã (mía, ngô nguyên liệu, cây ổi). Thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua từng năm, năm 2023 thu nhập bình quân đầu người đạt 42,8 triệu đồng/người/năm; tăng trưởng kinh tế đạt 2,2%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5-6%/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến nay giảm còn 3,46 %.

Nhà văn hóa cộng đồng thôn, xóm của xã Nghĩa Lạc được đầu tư xây dựng, khang trang, sạch đẹp

Trong phong trào xây dựng NTM, nhân dân đã tích cực thi đua, hưởng ứng đóng góp được số tiền gần 6 tỷ đồng, trên 15.000 ngày công, khoảng 95,250m2 đất, hơn 2.000m tường rào xây, 30 cổng kiên cố và nhiều cây cối, hoa màu khác, nhiều phương tiện được huy động tham gia xây dựng, sửa chữa công trình công cộng, làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã, từ đó làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới, khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp hơn.

Công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được quan tâm, đầu tư đúng mực. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS của xã Nghĩa Lạc vào học THPT, bổ túc, trung cấp nghề đạt 88,14%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92,01 %. Quốc phòng, an ninh được giữ vững… Đến nay, xã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM.

Đồng chí Lô Xuân Du – Chủ tịch UBND xã cho biết, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã nhà tiếp tục tập trung chăm lo xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị thực sự vững mạnh; tiếp tục làm tốt công tác thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển để tạo bước chuyển dịch quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, ưu tiên thực hiện các mục tiêu của Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM; chăm lo xây dựng và phát huy bản sắc văn hóa; quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện để phát triển kinh tế bền vững.

Đồng chí Nguyễn Văn Hằng – Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Nghĩa Lạc đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Văn Hằng – Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Nghĩa Lạc tiếp tục phát huy truyền thống 70 năm, tăng cường mối đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, đoàn kết các dân tộc và sự ủng hộ của con em xa quê; tích cực đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đặc biệt, nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất để xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; đồng thời rà soát, lập kế hoạch để tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong thời gian tới.

Cùng với đó, thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số; chú trọng chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và phát triển du lịch nông thôn; thực hiện tốt việc xây dựng môi trường, cảnh quan toàn xã sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn…

Đồng chí Lê Văn Lương – Chi cục trưởng Chi cục NN&PTNT trao Bằng khen cho 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM

Đồng chí Lê Văn Lương – Chi cục trưởng Chi cục NN&PTNT trao Bằng khen cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào xây NTM

Dịp này, huyện Nghĩa Đàn cũng có món quà tặng Đảng bộ, chính quyền xã nhân dịp 70 năm thành lập và đón nhận Bằng công nhận xã NTM

Tác giả: T.H

Nguồn tin: nghean.gov.vn