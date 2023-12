Xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

Dự lễ có các đồng chí: Võ Thị Nhung – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT; Nguyễn Văn Hằng – Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh.

Về phía huyện Thanh Chương, tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Quế – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các xã lân cận cùng lãnh đạo xã Thanh Hương qua các thời kỳ và đông đảo nhân dân xã nhà.

Lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM diễn ra trang trọng

Thanh Hương là xã miền núi của huyện Thanh Chương. Toàn xã có 1.612 hộ dân với 6.128 nhân khẩu; tổng diện tích tự nhiên của xã là 3261.96 ha.

Sau 12 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), với nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ xã đến làng được sự đồng lòng, đồng thuận của nhân dân, hàng năm, xã Thanh Hương đã hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Xã đã huy động được hơn 112,5 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, điều kiện sống của nhân dân được nâng cao.

Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ

Đ/c Nguyễn Văn Tiến – Chủ tịch UBND xã Thanh Hương báo cáo kết quả của quá trình thực hiện phong trào xây dựng NTM của xã Thanh Hương

Là xã thuần nông, trong quá trình phát triển kinh tế, địa phương đã tập trung chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển tăng thu nhập trên đơn vị diện tích, xây dựng mô hình có hiệu quả kinh tế cao. Cùng với việc đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp; tăng cường công tác khuyến nông, đẩy nhanh nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn cũng được xã chú trọng. Đến nay, toàn xã có nhà máy chất đốt dạng viên nén gỗ Thanh Chương, 01 cơ sở sản xuất chè búp; 14 máy cày, 3 máy gặt rải hàng và gặt đập liên hợp phục vụ tốt cho công tác sản xuất; 14 máy xay xát; 08 xưởng cưa gỗ vườn, nhiều tổ thợ mộc, nhiều tổ thợ xây, thợ hàn; 16 hộ công nghiệp - xây dựng. Xã có 115 hộ kinh doanh, dịch vụ lớn nhỏ phục vụ đủ các mặt hàng; 100 ô tô các loại vận chuyển hàng hoá và chở khách phục vụ nhân dân. Số con em xuất khẩu lao động bình quân mỗi năm có 35 người. Hàng năm, xã có 815 lao động được giải quyết việc làm. Địa phương cũng đã xây dựng mô hình nuôi Ốc bươu đen và nhiều mô hình VAC khác có hiệu quả.

Đ/c Võ Thị Nhung – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM và tặng 01 công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng cho xã Thanh Hương

Đ/c Võ Thị Nhung – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 tập thể thuộc xã Thanh Hương có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM

Đ/c Võ Thị Nhung – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 cá nhân thuộc xã Thanh Hương có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM

Đ/c Võ Thị Nhung – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành quả trong xây dựng NTM của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Thanh Hương

Trên địa bàn xã có 01 hợp tác xã (HTX) hoạt động khá hiệu quả. Thời gian qua, HTX đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần sản xuất và thương mại gỗ Thanh Chương để thực hiện mô hình liên kết cung cấp sản phẩm gỗ keo cho công ty. Đồng thời, HTX đã phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã; cấp Chứng chỉ rừng cho 209 hộ với diện tích 832.98 ha.

Nhờ sự đầu tư hiệu quả vào các hệ thống cơ sở vật chất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nên thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đã được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 43,09 triệu đồng/người/năm; năm 2022 đạt 43,28 triệu đồng/người/năm. Nhiều chương trình, chủ trương, chính sách hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế đựơc địa phương thực hiện quyết liệt, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo, hô cận nghèo năm sau thấp hơn năm trước. Cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 5,38%; đến cuối năm 2022 giảm còn 5,34%.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương Nguyễn Văn Quế trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 06 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM tại xã Thanh Hương

Đồng chí Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương tặng Giấy khen cho 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM tại xã Thanh Hương

Các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ - Chính quyền ngày càng nâng cao. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm thực hiện tốt, cảnh quan không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn được xã tập trung xây dựng.

Với nỗ lực, quyết tâm và thành quả đạt được trong suốt thời gian qua, xã Thanh Hương đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2022 tại Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND xã Thanh Hương Nguyễn Văn Tiến cho biết: Xác định xây dựng NTM là cả một hành trình dài không có kết thúc, việc được công nhận xã đạt chuẩn NTM là một cột mốc nhưng không phải đến đây là dừng lại. Xã xác định đây là điểm khởi đầu cho một quá trình mới trong việc phát huy các tiêu chí để đạt xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Thanh Hương sẽ tiếp tục đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ và hiện đại; thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với từng bước phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái; giữ vững an ninh trật tự; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. ”Ngoài niềm vui lớn của cán bộ và nhân dân địa phương, các kết quả về xây dựng NTM đã giành được và những lộ trình, hướng đi cho chặng đường sắp tới của xã cũng đã được lãnh đạo huyện ghi nhận và đồng tình ủng hộ”- Chủ tịch UBND xã Thanh Hương vui mừng chia sẻ.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn