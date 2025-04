Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Thái Bình: Mâu thuẫn từ chuyện tình cảm

Hình ảnh nữ sinh bị đánh hội đồng khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh cắt từ clip

Chiều 19-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Vũ Thị Nga - hiệu trưởng Trường THCS xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình - cho biết liên quan đến clip một học sinh bị đánh hội đồng được đăng tải trên mạng xã hội, nhà trường đã báo cáo chính quyền địa phương, Công an xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ để phối hợp với Công an xã Đồng Tiến làm rõ.

Cũng theo bà Nga, hôm qua (18-4) Công an xã Đồng Tiến đã về làm việc với ban giám hiệu Trường THCS An Mỹ để thu thập hồ sơ. "Sự việc xảy ra là rất đáng tiếc, khi nào có kết luận của cơ quan công an, nhà trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật với các em theo quy định", bà Nga nói.

Theo ông Vũ Văn La - chủ tịch UBND xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, sau khi xảy ra vụ việc, nhà trường đã có báo cáo chi tiết.

Theo đó, nhóm 7 em học sinh nữ gồm N.H.V. (6A1), V.N.Kh.L. (6A3), V.T.H.G. (8A1), P.Ph.Th. (8A1), N.T.Q. (7A4), N.Ph.Th.Th. (7A4) và P.T.Th.Ng. (7A3).

Chiều ngày 10-4, nhóm học sinh trên rủ nhau sang xã Đồng Tiến (cùng huyện Quỳnh Phụ) chơi với 3 học sinh lớp 7 Trường THCS Đồng Tiến là các em T.H., Tr. và N.B.

Sau khi gặp nhau tại sân khấu sân vận động xã Đồng Tiến, em G. bảo em Ng. nói xấu mình với bạn trai em G. Mặc dù em Ng. đã giải thích mình không nói, nhưng nhóm bạn trên không nghe và xảy ra đánh nhau.

Em G., Th. (7A4), Th. (8A1) và Q. đã lao vào đánh em Ng. Còn L. và các học sinh ở trường Đồng Tiến đứng bên ngoài xem. Riêng V. quay video clip bằng điện thoại của Th. (7A4).

Sau khi đánh nhau xong, các em trong nhóm chở em Ng. về nhà.

Chiều tối cùng ngày, em Th. (7A4) đã gửi video lên nhóm của 6 học sinh trên và gửi cho bạn tên B. (Trường THCS Đồng Tiến). Sau đó học sinh N.Kh. (9A2) lấy nick của Th. và chuyển video clip cho một số bạn trong trường.

Tối 10-4, gia đình em G. đã phát hiện vụ việc nên gọi điện và gửi video cho cô Phạm Thị L. (giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3), yêu cầu các thầy cô xem xét xử lý vụ việc.

Đến sáng 11-4, sau khi nghe cô L. báo cáo, nhà trường đã triệu tập cuộc họp. Cũng trong sáng cùng ngày, nhà trường tổ chức cuộc họp giữa ban giám hiệu, 4 giáo viên chủ nhiệm, cô tổng phụ trách, phụ huynh lớp 7A4 và 6 phụ huynh của các học sinh có liên quan, nghe các học sinh trình bày lại sự việc.

Tại cuộc họp, phụ huynh của 4 học sinh đánh bạn đã nhận thiếu sót của gia đình trong việc quản lý con nên đã xin lỗi em Ng. và gia đình em Ng. Đồng thời, các em học sinh viết bản kiểm điểm nhận lỗi, hứa không tái phạm. Sau đó, hai học sinh Th., G. đã mang điện thoại nộp, nhà trường thu hồi các video clip.

Theo bà Vũ Thị Nga - hiệu trưởng Trường THCS An Mỹ - từ hôm xảy ra vụ việc đến nay, nhà trường đã đến gia đình em Ng. động viên, theo dõi diễn biến tâm lý, sức khỏe của em Ng. Các gia đình có học sinh đánh em Ng. cũng đã chở con đến nhà để xin lỗi em Ng. và gia đình.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 18-4, một số hội, nhóm Facebook đăng hình ảnh và video clip vụ một nữ sinh bị đánh hội đồng, kèm bài viết: Vụ việc nhóm nữ sinh được cho là học sinh Trường THCS An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình dùng tay đấm mạnh vào vùng đầu khiến nữ sinh ngã gục xuống sàn nhà, trong khi nạn nhân không có khả năng kháng cự.

Đoạn clip dài gần 7 phút sau khi được đăng tải đã thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người bất bình, phẫn nộ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm để ngăn chặn bạo lực học đường.

Tác giả: Tiến Nguyễn - Khánh Linh

Nguồn tin: tuoitre.vn