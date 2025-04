Điều tra vụ nữ sinh bị đánh hội đồng xôn xao mạng xã hội

Nữ sinh bị đánh hội đồng - Ảnh cắt từ clip

Tối 18-4, ông Vũ Văn La - chủ tịch UBND xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình - xác nhận với Tuổi Trẻ Online có việc một nữ sinh người địa phương bị nhóm nữ sinh học Trường THCS An Mỹ đánh hội đồng.

"Nhóm nữ sinh người địa phương, học Trường THCS xã An Mỹ. Tuy nhiên, sự việc đánh nhau lại xảy ra ở xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ giáp bên. Ngay khi nắm thông tin, tôi đã giao công an xã làm việc với nhà trường. Công an xã An Mỹ đang phối hợp Công an xã Đồng Tiến điều tra, xác minh...", chủ tịch UBND xã An Mỹ nói.

Theo chủ tịch UBND xã An Mỹ, sự việc xảy ra chiều 10-4, giữa nhóm nữ sinh lớp 6 và lớp 7 liên quan đến chuyện tình cảm. Hai nhóm này hẹn nhau sang sân vận động xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ để "giải quyết" mâu thuẫn.

Hình ảnh khiến cộng đồng mạng bức xúc - Ảnh cắt từ clip

"Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, trường đã mời gia đình và các cháu học sinh liên quan đến vụ việc đến xin lỗi gia đình và học sinh bị đánh. Tuy nhiên trường lại giấu việc này, chỉ răn đe nên không báo cáo chính quyền địa phương.

Chủ nhật (13-4) tôi nắm được thông tin trên mạng, ngay thứ hai đã yêu cầu ban giám hiệu lên làm việc và giao công an xã xác minh giải quyết".

Đến thời điểm hiện tại các cháu vẫn đang đi học bình thường. Em nữ sinh bị đánh nghỉ học hai hôm, sau đó cũng đã đi học trở lại.

Vị lãnh đạo xã An Mỹ cho biết thêm hiện Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Công an xã Đồng Tiến xác minh, điều tra vụ việc.

Tối 18-4, Tuổi Trẻ Online nhiều lần liên lạc với hiệu trưởng Trường THCS An Mỹ nhưng vị này không bắt máy.

Ngày 18-4, một số hội, nhóm Facebook đăng hình ảnh và video clip vụ một nữ sinh bị đánh hội đồng, kèm bài viết: Vụ việc nhóm nữ sinh được cho là học sinh Trường THCS An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình dùng tay đấm mạnh vào vùng đầu khiến nữ sinh ngã gục xuống sàn nhà, trong khi nạn nhân không có khả năng kháng cự. Đoạn clip dài gần 7 phút sau khi được đăng tải đã thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người bất bình, phẫn nộ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm để ngăn chặn bạo lực học đường.

Tác giả: Tiến Nguyễn - Khánh Linh

Nguồn tin: tuoitre.vn