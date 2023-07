Vụ kế toán xã đấu trúng 23 lô đất: Huyện đề nghị tỉnh thanh tra toàn diện

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, ngày 20-6 tại UBND xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An diễn ra buổi đấu giá 56 lô đất ở diện tích gần 11.500m2, với tổng giá trị khởi điểm gần 60 tỉ đồng. Sau buổi đấu giá, dư luận xôn xao trước việc ông Nguyễn Văn Trọng - em trai ông Nguyễn Văn Quý, phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu - trúng 23/56 lô đất với tổng số tiền gần 30 tỉ đồng. Ngoài ra, con trai ông Trọng cũng trúng 20 lô đất, được công nhận là hợp lệ. UBND huyện Quỳnh Lưu thông báo không công nhận 23 lô đất ông Trọng đấu giá trúng do vi phạm các quy định của điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và điều 8, quyết định 12 năm 2018 của UBND tỉnh Nghệ An.