Vụ cán bộ hải quan nhận hơn 2 tỉ để 5.000 xe tải qua cửa khẩu: Kỷ luật Chi cục Hải quan

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An vừa tổ chức kỳ họp xem xét vi phạm và biểu quyết thi hành kỷ luật nhiều tổ chức, cá nhân tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh vì để xảy ra sai phạm.

Các cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và bà Đinh Thị Hòa bị khởi tố. Ảnh: V.Hậu

Tại Kỳ họp thứ 14, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, nhiệm kỳ 2022 - 2025, đã vi phạm các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; buông lỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; để nhiều cán bộ, đảng viên trong Chi bộ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương; vi phạm pháp luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, làm giảm sút uy tín của Chi bộ và Chi cục, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Với vi phạm trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An biểu quyết thi hành kỷ luật Chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn nhiệm kỳ 2022 - 2025 bằng hình thức cảnh cáo.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tháng 12-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ", khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can về hành vi "nhận hối lộ"; khởi tố, bắt tạm giam 1 bị can về hành vi "đưa hối lộ".

3 bị can bị bắt giữ về hành vi "nhận hối lộ", gồm: Phan Văn Nhâm, Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An); Ngô Xuân Khang, Đội trưởng Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; Đặng Minh Sơn, cán bộ Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bắt tạm giam bị can Đinh Thị Hòa, Phó Giám đốc Công ty TNHH Lao Base Barite, về hành vi "đưa hối lộ".

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 5-2022 đến tháng 11-2022, Đinh Thị Hòa đã đưa cho các cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn hơn 2 tỉ đồng để thực hiện thủ tục thông quan cho hơn 5.000 lượt xe ôtô chở quặng quá cảnh tại cửa khẩu này trái quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tại tại Kỳ họp thứ 14, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện Nghĩa Đàn, Chi bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và Chi bộ Thanh tra Sở Giao thông vận tải thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An vì để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình hoạt động.

