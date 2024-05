Vịnh Hạ Long lọt tốp 55 điểm đến đẹp nhất thế giới để chiêm ngưỡng

Du thuyền trên vịnh Hạ Long, (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Tạp chí du lịch quốc tế uy tín Travel+Leisure vừa đánh giá Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) là một trong 55 điểm đến đẹp nhất thế giới để chiêm ngưỡng.

Travel+Leisure cho biết, có vô số lý do để đi du lịch, thế nhưng nhiều người lựa chọn tìm kiếm những khoảnh khắc đầy cảm hứng, tìm kiếm những thắng cảnh đặc sắc sẽ níu chân và khiến họ dừng bước. Từ những hồ nước trong xanh, những bãi biển cát trắng, những dãy núi hùng vĩ hay những tàn tích lịch sử đều quyến rũ du khách đến chiêm ngưỡng và trải nghiệm.

Trong danh sách 55 điểm đến hàng đầu này, Travel+Leisure chủ yếu đề xuất các công viên quốc gia, núi non, bãi biển, sa mạc cùng những kỳ quan thiên nhiên khác để truyền cảm hứng cho những tín đồ du lịch về những điểm đến tuyệt đẹp tiếp theo trong hành trình du lịch của họ.

Theo Travel+Leisure, với vô số khối núi đá vôi được bao phủ bởi màu xanh của rừng cùng làn nước xanh màu ngọc bích, Vịnh Hạ Long là “điểm đến trong mơ” của các nhiếp ảnh gia và khách du lịch. Đến với Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long, du khách không chỉ được thả mình trên những bãi cát trắng, bơi lội dưới làn nước mát lạnh, mà còn có cơ hội trải nghiệm tuyệt vời trên du thuyền, vi vu trên đại dương bao la chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên non nước hữu tình, hay chèo thuyền kayak xuyên qua hệ thống những hang động kỳ bí.

Vịnh Hạ Long. (Nguồn: Getty/Travel+Leisure)

Từ lâu nay, Vịnh Hạ Long luôn được xem như là một điểm du lịch hàng đầu của Việt Nam với vẻ đẹp thiên nhiên hài hòa, tuyệt mỹ được Trái Đất ban tặng. Vẻ đẹp hùng vĩ của Vịnh Hạ Long đã giúp danh thắng này được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới.

Không những thế, Vịnh Hạ Long còn liên tục được xướng tên trong các bảng xếp hạng của nhiều tạp chí, trang web và các tổ chức du lịch trên toàn thế giới.

Mới đây nhất, tháng 1/2024, Vịnh Hạ Long đã được Nền tảng tư vấn du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor bình chọn Giải thưởng Best of the Best năm 2024 của Travellers’ Choice (tạm dịch: Lựa chọn của du khách). Trong danh sách 7 điểm đến thịnh hành trên thế giới này, Vịnh Hạ Long đứng ở vị trí thứ 3.

Vịnh Hạ Long đã được tạp chí Insider của Mỹ đưa vào danh sách 50 kỳ quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới.

Tháng 12/2023, chuyên trang du lịch nổi tiếng của Mỹ The Travel cũng công bố Danh sách 10 Kỳ quan Thiên nhiên được ghé thăm nhiều nhất thế giới, trong số đó, với 2,6 triệu lượt khách tham quan hàng năm, Vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) đứng thứ 4 trên 10 điểm đến của danh sách này.

Trước đó, vào tháng 10, tạp chí Forbes của Mỹ đã xếp hạng Vịnh Hạ Long nằm trong top 24 điểm đến tốt nhất cho năm 2024 với nhận định đây “là một trong những hệ sinh thái và kiến tạo địa chất độc đáo nhất thế giới. Rất ít địa điểm có sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên, hoạt động ngoài trời, thực phẩm tươi ngon, sự yên tĩnh và khả năng tiếp cận dễ dàng”.

Là một phần của Vịnh Bắc Bộ thuộc tỉnh Quảng Ninh, Vịnh Hạ Long với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ bao quanh luôn gây ấn tượng mạnh với du khách không chỉ nhờ vẻ đẹp kỳ thú mà còn bởi sự huyền bí ẩn chứa bên trong.

Theo nhiều truyền thuyết, người Việt từ thuở mới lập quốc đã thường xuyên phải đối phó với giặc ngoại xâm. Nhờ đó, Ngọc Hoàng sai Rồng Mẹ mang theo một đàn Rồng Con xuống hạ giới giúp người Việt đánh giặc.

Thuyền giặc từ ngoài biển ào ạt tiến vào bờ vừa lúc đàn Rồng tới hạ giới. Đàn Rồng lập tức phun ra lửa thiêu cháy thuyền giặc, một phần nhả Châu Ngọc dựng thành bức tường đá sừng sững làm cho thuyền giặc đâm phải mà vỡ tan, chặn đứng bước tiến của ngoại bang.

Sau khi giặc tan, thấy cảnh mặt đất thanh bình, cây cối tươi tốt, con người nơi đây lại cần cù, chịu khó, đoàn kết giúp đỡ nhau, Rồng Mẹ và Rồng Con không trở về trời mà ở lại hạ giới, nơi vừa diễn ra trận chiến để muôn đời bảo vệ con dân Đại Việt. Vị trí Rồng Mẹ đáp xuống là Hạ Long; nơi Rồng Con đáp xuống là Bái Tử Long và nơi đuôi đàn rồng quẫy nước trắng xóa là Bạch Long Vĩ.

Câu chuyện huyền thoại xa xưa về đàn rồng mẹ và đàn rồng con đã phun châu nhả ngọc tạo nên hàng ngàn đảo đá ngăn bước quân thù, hôm nay vẫn đứng đó tạo nên một di sản vô giá cho nhân loại.

Vùng di sản trên vịnh Hạ Long được thế giới công nhận (vùng lõi) có diện tích 434km², như một hình tam giác với ba đỉnh là đảo Đầu Gỗ (phía Tây), hồ Ba Hầm (phía Nam) và đảo Cống Tây (phía Đông), bao gồm 775 đảo với nhiều hang động, bãi tắm.

Từ trên cao nhìn xuống, Vịnh Hạ Long như một "bức tranh thủy mặc" khổng lồ. Hàng trăm đảo đá nhấp nhô trên sóng nước lung linh huyền ảo, vừa khỏe khoắn nhưng cũng rất mềm mại duyên dáng, sống động…Trong lòng Vịnh Hạ Long còn có rất nhiều kỳ quan khác với những vẻ đẹp riêng biệt, độc nhất vô nhị

Có chỗ đảo quần tụ lại nhìn xa ngỡ chồng chất lên nhau, nhưng cũng có chỗ đảo đứng dọc ngang xen kẽ nhau, tạo thành tuyến chạy dài hàng chục kilômét như một bức tường thành. Đó là những hang động đẹp như Sửng Sốt, Thiên Cung, Trinh Nữ, Đầu Gỗ, Mê Cung. Hang Đầu Gỗ lung linh sắc màu với nhũ đá muôn hình.

Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long mang những giá trị đặc biệt về địa chất, địa mạo có một không hai trên thế giới. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Hang Bồ Nâu chào đón du khách bằng cửa cuốn vòng cung vô số nhũ đá buông xuống mềm mại như cành liễu. Hang Sửng Sốt đẹp kín đáo, thâm trầm với nhũ đá mang hình hài của gà rừng, cóc, rồng, thác nước… Nổi bật với hệ thống đảo đá và hang động tuyệt đẹp, Vịnh Hạ Long đã được đại thi hào dân tộc Nguyễn Trãi mệnh danh là "kỳ quan đất dựng giữa trời cao."

Vịnh Hạ Long hai lần được công nhận là di sản thế giới (vào các năm 1994 và 2000) và được bầu chọn là kỳ quan thiên nhiên thế giới mới (năm 2012).

Nơi đây có những giá trị đặc biệt về thẩm mỹ với những dãy núi và hang động đá có cách đây hàng triệu năm và đặc biệt là có một hệ sinh học đa dạng, là một nguồn tài nguyên quan trọng cần được giữ gìn, bảo tồn để duy trì cân bằng sinh thái.

Vịnh Hạ Long còn là nơi tập trung đa dạng sinh học cao với các hệ sinh thái của vùng biển nhiệt đới như hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái cỏ biển, hệ sinh thái rừng cây nhiệt đới và đặc biệt là hệ sinh thái tùng áng đặc thù.

Các hệ sinh thái đó được phân bố trong một khu vực có khí hậu tương đối ôn hòa, nhiệt độ nước biển trung bình từ 19-25 độ C, là môi trường sống rất thuận lợi đối với các loài sinh vật.

Các nhà khoa học đã thống kê được trên các đảo ở Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và Cát Bà có hơn 500 loài thực vật bậc cao và 50% trong số loài thực vật này có giá trị làm thuốc chữa bệnh; có 66 loài động vật thuộc loài lưỡng cư và bò sát, 77 loài chim và 22 loài thú.

Ngày 13/11/2023, siêu du thuyền Celebrity Solstice (quốc tịch Malta) đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, đem theo gần 2.700 du khách châu Âu, Mỹ. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Đối với hệ sinh thái biển và ven bờ, các nhà khoa học đã thống kê được tại Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và Cát Bà có hơn 570 loài động vật đáy, hơn 400 loài sinh vật phù du, khoảng 180 loài san hô, trên 150 loài cá, gần 150 loại loài rong, cỏ biển và 19 loài thực vật ngập mặn.

Thật hiếm có một thắng tích nào lại hội tụ nhiều yếu tố giá trị đặc biệt hấp dẫn cả về cảnh quan tự nhiên, địa chất, đa dạng sinh học lẫn những giá trị lịch sử văn hóa sâu sắc như di sản Vịnh Hạ Long.

Với các giá trị ngoại hạng về cảnh quan và địa chất, địa mạo, lại là trung tâm của khu vực có nhiều yếu tố đồng dạng bao gồm vịnh Bái Tử Long phía Đông Bắc, quần đảo Cát Bà với vịnh Cát Bà và vịnh Lan Hạ phía Tây Nam, vịnh Hạ Long hội tụ những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành kinh tế du lịch với loại hình đa dạng.

Đến vịnh Hạ Long, du khách có thể tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham quan ngắm cảnh, tắm biển, bơi thuyền, thả dù, lặn khám phá rặng san hô, câu cá giải trí.

Các loại hình du lịch du thuyền tại vịnh Hạ Long bao gồm tham quan Vịnh ban ngày, đi tour buổi chiều ngắm hoàng hôn trên Vịnh, du thuyền đêm để ngắm cảnh Vịnh về đêm kết hợp với câu cá mực, thậm chí có thể tự chèo thuyền để khám phá Vịnh.

Tháng 9/2023, Quần thể Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng) cũng đã được công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới./.

