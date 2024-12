Video: Phiến quân phát hiện bộ sưu tập siêu xe của Tổng thống Syria al-Assad

Your browser does not support the video tag.

Video: Bộ sưu tập gồm hàng chục siêu xe đắt tiền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad (nguồn: CNBC)

Ngày 8/12, chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ khi quân nổi dậy kiểm soát thủ đô Damascus. Ông al-Assad lên máy bay đến Nga và được Tổng thống Nga Putin cấp quyền tị nạn chính trị, theo xác nhận của Điện Kremlin.

Một trong nhiều thứ Tổng thống Syria bỏ lại Damascus là bộ sưu tập siêu xe đắt tiền của ông.

Các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội hôm 9/12 và được chia sẻ rộng rãi cho thấy một gara lớn, chứa hàng chục chiếc xe hơi, từ dòng cổ điển đến hiện đại thuộc sở hữu của ông al-Assad.

Theo CNN, bộ sưu tập xe hơi của ông al-Assad gồm hơn 40 chiếc xe sang từ các thương hiệu nổi tiếng như Ferrari, Aston Martin, Rolls-Royce, BMW và Bugatti Veyron. Nổi bật nhất trong số này là một chiếc Ferrari F50 màu đỏ, có giá trên thị trường khoảng 3 triệu USD (hơn 76 tỷ VNĐ).

CNN xác định đoạn video được quay trong một gara gần dinh thự của ông al-Assad ở khu phố sầm uất Al-Mazzeh, thành phố Damascus.

Theo The Drive, sau khi quân nổi dậy tuyên bố kiểm soát Damascus, nhiều người Syria đã kéo tới dinh thự của ông al-Assad để lục lọi đồ đạc và đập phá. Dinh thự của ông al-Assad là tổ hợp gồm 3 tòa nhà 6 tầng và một khu vườn rộng lớn. Trước đây, khu vực này bị cấm tự do đi lại.

Nhiều người dân Syria đã bày tỏ bất bình khi hình ảnh về gara chứa hơn 40 chiếc xe sang của ông al-Assad được tiết lộ. Trong 24 năm ông al-Assad cầm quyền, kinh tế Syria không mấy phát triển.

Phiến quân áp giải một số binh sĩ Syria mặc thường phục (ảnh: Guardian)

Phiến quân Syria chưa dừng bước

Hôm 9/12, hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ) đưa tin, phiến quân Syria đã kiểm soát thêm thành phố Manbij ở phía bắc nước này.

Reuters dẫn 2 nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ cho hay, thành phố Manbij nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Syria sau nhiều ngày giao tranh dữ dội với Lực lượng dân chủ Syria (SDF) của người Kurd.

SDF là đồng minh quan trọng của Mỹ ở Trung Đông.

Mỹ hiện chưa bình luận về diễn biến mới tại thành phố Manbij.

Tác giả: Vương Nam – CNN, The Drive

Nguồn tin: nguoiduatin.vn