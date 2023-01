Vì sao Nghệ An chỉ xác minh tài sản 12/13 người đã bốc thăm?

Trụ sở Sở Tài chính Nghệ An - Ảnh: TRÀ PHƯƠNG

Ngày 6-1, tại cuộc họp báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, ông Tô Hiền Đệ - phó chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An - thông tin có 13 cán bộ thuộc Sở Tài chính và UBND huyện Nghi Lộc trong danh sách xác minh tài sản, thu nhập theo kết quả bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên.

Đến thời điểm hiện tại chỉ thanh tra 12 cán bộ và chưa có kết luận chính thức.

Theo ông Đệ, việc xác minh phải tiến hành nhiều nơi, qua nhiều bước, nhiều khâu chặt chẽ nên cần có thời gian. Khi nào có kết quả, đơn vị sẽ thông tin tới dư luận.

Lý giải về vấn đề chỉ thanh tra 12/13 cán bộ thuộc diện thanh tra, ông Đệ cho hay UBND huyện Nghi Lộc có 5 người, trong đó có 1 phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và 4 cán bộ thuộc các phòng, ban khác nhau. Sở Tài chính Nghệ An có 8 người, gồm 1 phó giám đốc sở cùng 7 cán bộ.

"Sau khi có kết quả bốc thăm, số lượng cán bộ huyện Nghi Lộc vẫn giữ nguyên, riêng Sở Tài chính có một người không đúng đối tượng, đó là bà Đậu Thị Minh Loan - phó giám đốc Sở Tài chính.

Do bà Loan thuộc diện cán bộ do Tỉnh ủy Nghệ An quản lý, nên việc xác minh thuộc thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy", ông Đệ nói.

Lý do, theo ông Đệ, ở đây "có việc nhầm lẫn của cán bộ tham mưu", sau đó được phát hiện và sửa chữa kịp thời nên chưa xảy ra việc gì lớn.

Trước đó, trong năm 2022, Thanh tra tỉnh Nghệ An tổ chức bốc thăm, lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập của hai đơn vị được lựa chọn là Sở Tài chính và UBND huyện Nghi Lộc.

Theo Thanh tra tỉnh Nghệ An, tiêu chí lựa chọn xác minh là người có nghĩa vụ kê khai, thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

Năm 2022, toàn ngành thanh tra Nghệ An đã thực hiện 359 cuộc thanh tra hành chính, qua thanh tra phát hiện sai phạm hơn 88 tỉ đồng và 2.233.178m² đất.

Kiến nghị và thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 57 tỉ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 121 tổ chức và 544 cá nhân sai phạm và chuyển hồ sơ 3 vụ việc có dấu hiệu sai phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra.

