Vì sao mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có nơi trên 1.000 mm?

Theo ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đây là một đợt mưa lớn trên diện rộng, nguyên nhân của đợt mưa này là do tác động của không khí lạnh, cộng thêm ảnh hưởng của gió Đông, một hình thế thời tiết điển hình gây mưa lớn ở khu vực miền Trung.

Mưa đặc biệt lớn đã gây ngập lụt nghiêm trọng ở miền Trung

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và phía đông Tây Nguyên với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 500 mm; riêng khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 300-600 mm, có nơi trên 1.000 mm.

Về tình hình lũ, lũ quét, sạt lở, ông Đại cho biết lũ có diễn biến phức tạp, mực nước trên các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận phổ biến ở mức trên báo động 2 (BĐ2) đến trên BĐ3. Đặc biệt tại khu vực mưa lớn từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi lũ trên các sông ở mức xấp xỉ BĐ3 đến trên BĐ3.

Trong đợt lũ này, Thừa Thiên-Huế bị ảnh hưởng nặng nhất do tâm mưa lớn nhất nằm ở khu vực này. Mực nước tại các trạm Kim Long và Phú Ốc đều trên BĐ3 và thống kê cho thấy đây là mực nước lớn nhất trong 10 năm gần đây và lớn thứ 5 trong khoảng 30 năm gần đây. Các hồ chứa đã liên tục điều tiết để giảm lũ và ngập lụt hạ du.

Về ngập lụt, ngập úng diện rộng tại khu vực hạ du các sông thuộc các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hoà, trong đó ngập nặng nhất ở khu vực hạ lưu sông Hương.

Ông Hoàng Văn Đại, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Video: Hoàng Linh

Đối với lũ quét, sạt lở đất đã xảy ra nhiều nơi ở các khu vực trung du và miền núi thuộc các tỉnh Trung Bộ, trong đó trọng tâm ở ven đường giao thông thuộc các huyện Nam Đông, Phú Lộc, Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn (Quảng Nam)

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 16, 17-11, trên khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình xảy ra mưa từ 20-50 mm, có nơi trên 50 mm; từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi xảy ra mưa từ 70-150 mm, có nơi trên 200 mm; từ Quảng Trị-Bình Định đến Ninh Thuận xảy ra mưa từ 40-70 mm, có nơi trên 100 mm.

Với lượng mưa dự báo như trên, trong ngày 17-11, lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi sẽ có xu thế xuống chậm và dao động ở mức BĐ1-BĐ2; riêng lũ trên các sông ở Khánh Hòa, Ninh Thuận có khả năng lên lại và dao động ở mức BĐ2 và trên BĐ2; các sông ở Bình Định, bắc Phú Yên ở mức BĐ1-BĐ2. Tình hình ngập lụt tại các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa giảm nhanh sau ngày 17-11.

Hiện nay, trên các sông, suối, dòng chảy xiết, độ ẩm đất đã bão hoà, do đó rất dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất nên bà con cần hết sức cẩn thận khi di chuyển; cần rà soát các khu vực sinh sống những dấu hiệu như dấu hiệu nứt, sạt, trượt. Đồng thời cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai để có phương án phòng, chống kịp thời.

