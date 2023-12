Vì sao bệnh viện “nghìn tỷ” chưa thể hoạt động?

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 chưa thể hoạt động, dù đã khánh thành được hơn 7 tháng. Ảnh: Điền Bắc.

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt ngày 6/11/2015 với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, quy mô 600 giường bệnh. Dự án có tổng diện tích sàn gần 55.000m2. Đây là dự án được triển khai theo hình thức đối tác công - tư lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Các bên thỏa thuận liên doanh liên kết thành lập Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An với tổng số vốn điều lệ 260 tỷ đồng và được thành lập bởi 3 cổ đông sáng lập. Trong đó, nhà nước góp 40% (104 tỷ đồng) vốn điều lệ bằng giá trị phần kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng, giá trị thương hiệu và giá trị lợi thế vị trí địa lý mặt bằng khu đất.

Tháng 3/2016, dự án chính thức khởi công xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành và hoạt động từ quý II/2018. Khi đi vào hoạt động, bệnh viện này được kỳ vọng kết hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 1 tạo nên tổ hợp bệnh viện cao cấp, hiện đại, hơn 1.300 giường bệnh với chất lượng dịch vụ tương đương các Bệnh viện lớn trong khu vực.

Tuy nhiên, dự án này không thể thực hiện đúng tiến độ và liên tục xin gia hạn, gần 8 năm vẫn chưa hoàn thành. Tháng 5/2023, sau nhiều năm chậm tiến độ, Công ty cổ phần Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã tổ chức Lễ Khánh thành kỹ thuật Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2. Sau lễ khánh thành, bệnh viện sẽ tập trung đấu thầu, mua sắm trang thiết bị và dự kiến sẽ đi vào hoạt động, đón tiếp bệnh nhân trong quý IV/2023. Tuy nhiên đến cuối tháng 12/2023, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 vẫn ngổn ngang, nhiều khu vực công trình như sàn, trần nhà, đường đi nội khu vẫn chưa được hoàn thiện song lại vắng bóng công nhân thi công. Xung quanh khu vực bệnh viện được lợp tôn, bên ngoài là cỏ dại mọc um tùm, các cổng phụ cũng được khóa chặt. Ở khu vực cầu vượt nối Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 1 với gia đoạn 2 chưa đưa vào sử dụng đã trở thành nơi nghỉ ngơi của người nhà bệnh nhân đến thăm khám.

Thậm chí, đến nay nhiều đơn vị thi công công trình này cũng đang điêu đứng vì chưa được thanh toán khối lượng đã thi công. Theo các nhà thầu phụ đang bị nợ tiền, đến thời điểm hiện tại khối lượng thi công còn lại chưa được công nợ các gói thi công với tổng số tiền là hơn 12 tỷ đồng.

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 chính thức khởi công xây dựng vào năm 2016 tại xóm 14 xã Nghi Phú - TP Vinh, với tổng diện tích xây dựng các khối gần 11.000m2 bao gồm: Khối nhà chính gồm 8 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng áp mái. Khối nhà dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn và các khối nhà kỹ thuật được xây dựng ở phía sau, nằm tách biệt với khối nhà chính. Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 là công trình trọng điểm của tỉnh Nghệ An nên được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành cũng như TP Vinh.

Trước đó, quá trình xây dựng dự án Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 đã bị chính quyền TP Vinh xử phạt vì xây sai thiết kế. Cụ thể, theo công văn 2128/QĐ-XPVPHC, UBND TP Vinh xử phạt hành chính đối với Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An (có địa chỉ tại Km số 5, đường Lê Nin, xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) vì đã vi phạm tổ chức thi công xây dựng công trình sai với nội dung giấy phép xây dựng được cấp số 128 GP/SXD (ngày 26/10/2016) do Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cấp. Hạng mục công trình Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 được xây dựng gồm nhà bệnh viện 8 tầng và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 7.161m2, tổng chiều cao công trình là 34m. Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện dự án này đang xây dựng 9 tầng và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 7.161m2, tổng chiều cao xây dựng công trình là 38m.

Liên hệ với ông Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bệnh viện HNĐK Nghệ An, đồng thời là người được ủy quyền đại diện phần vốn góp của Nhà nước (40%) tại dự án này, để rõ hơn việc chậm đưa công trình vào hoạt động nhưng chúng tôi chưa nhận được hồi âm.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn