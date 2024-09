Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, chủ động triển khai các phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí Tỉnh uỷ viên: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phùng Thành Vinh – Giám đốc Sở NN&PTNT đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ngành và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An

Theo thông tin dự báo từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 180 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/h.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, từ ngày 17/9 đến sáng ngày 18/9 đã có mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa từ ngày 17/9 đến 7h ngày 18/9 đo được tại các trạm Khí tượng, Thủy văn phổ biến từ 50mm đến 100mm, có nơi cao hơn như KT Quỳnh Lưu: 113mm; TV Chợ Tràng (Hưng Nguyên): 101 mm; KT Vinh: 182 mm; TV Cửa Hội: 128 mm.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An

Thực hiện nghiêm túc nội dung các Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành các Công điện gửi các địa phương, đơn vị để chủ động ứng phó ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh đã ban hành Văn bản gửi các địa phương, đơn vị về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập cục bộ.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, toàn tỉnh hiện có 2.833 phương tiện/13.638 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản. Tính đến 10 giờ ngày 18/9/2024, 2.470 tàu thuyền đang neo đậu tại bến với 11.753 lao động; 363 phương tiện đang hoạt động trên biển với 1.885 lao động. Tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ. Hiện tỉnh đang chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền để bảo đảm an toàn cho phương tiện, tàu thuyền khi bão đổ bộ.

Về sản xuất nông nghiệp, vụ Hè Thu – Mùa, toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 59.360 ha/ 76.481,4 ha (đạt 77,6 %). Các diện tích lúa đã đến kỳ thu hoạch đang được các địa phương tập trung thu hoạch với phương “xanh nhà hơn già đồng”. Đối với Vụ Đông, toàn tỉnh đã gieo trồng được hơn 6.500 ha/KH 33.200 ha.

Hiện tại, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của Nghệ An là 20.478 ha; có 4.013 lồng, bè, dàn. UBND tỉnh đã chỉ đạo tuyệt đối không để người dân ở trên lồng bè khi có bão, mưa lũ.

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa lớn cục bộ tại một số huyện miền núi, nên khi mưa lớn tiếp tục xảy ra thì nguy cơ sạt lở vùng miền núi, trung du, vùng hạ du hồ đập là rất lớn; hiện nay các địa phương đã xây dựng các kịch bản để ứng phó. Trong phương án Ứng phó thiên tai năm 2024 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã xây dựng 5 kịch bản sơ tán dân vùng ven biển phòng tránh nước dâng do bão. Tùy vào cấp bão, các địa phương sẽ tổ chức sơ tán dân theo kịch bản.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh, diễn biến của ATNĐ lần này còn rất phức tạp, có khả năng mạnh lên thành bão, đặc biệt là nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét có thể xảy ra. Vì vậy, yêu cầu các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thường xuyên cập nhật thông tin để chủ động chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó phù hợp. “Gió sẽ không quá lớn nhưng đáng lo ngại là sẽ có một đợt mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng. Thiệt hại thường tập trung vào thời điểm sau bão, từ bài học cơn bão số 3 nên tuyệt đối không được chủ quan.” - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh.

Các địa phương cần cương quyết đưa tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm vào nơi neo đậu an toàn, không được chủ quan khi bão được dự báo có sức gió không to. Cần lưu ý tình trạng sạt lở đê kè ven biển ở những khu vực đang thi công và đề phòng tình trạng ngập lụt ở những vùng thấp, trũng ven biển để có phương án sơ tán, di dời dân kịp thời.

Trên đất liền, cần đề phòng các ổ mây dông đối lưu trước khi bão di chuyển đến. Đây là yếu tố có thể gây mưa dông mạnh khiến cây xanh gãy, đổ hoặc mái tôn, biển quảng cáo có khả năng bị gió thổi bay trong không khí. Mưa lớn cũng có thể gây ra tình trạng ngập, úng ở các khu đô thị. Đồng thời, phải đảm bảo 4 tại chỗ, sẵn sàng phương án bảo đảm thông tin liên lạc, khẩn trương thu hoạch lúa, ao nuôi trồng thuỷ sản. Rà soát lại mực nước trên các hồ chứa để có phương án vận hành phù hợp.

*/ Ngay sau cuộc họp trực tuyến, UBND tỉnh cũng đã tổ chức họp bàn phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Đại diện Đài khí tượng thuỷ văn Bắc Trung bộ báo cáo hướng di chuyển của ATNĐ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Qua nghe báo cáo, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. Kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.

Đặc biệt, phải nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi… trên sông, suối khi có mưa lũ hoặc di chuyển vào vùng ngập lũ, hạ du các hồ đập; có phương án đảm bảo an toàn cho các đối tượng dễ bị tổn thương tại các khu vực bị ngập lụt. Sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất; phòng chống ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão, lũ gây ra. Tăng cường công tác kiểm tra đê điều; đối với các huyện miền núi sẽ có chỉ đạo riêng…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn