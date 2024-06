Từng là đối tác của Công Minh, Công ty Cây xanh Tây Nam Bộ làm gì ở xứ Nghệ?

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Văn Dũng

UBND tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo gửi Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an về các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh này từ năm 2019 đến nay.

Theo đó, từ năm 2019 đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 17 cơ quan, đơn vị đã thực hiện 114 dự án trồng và chăm sóc cây xanh, với tổng mức đầu tư hơn 211,4 tỷ đồng. Có rất nhiều nhà thầu trúng thầu thực hiện dự án, trong đó, Công ty TNHH Cây xanh Tây Nam Bộ (gọi tắt là Cây xanh Tây Nam Bộ) đã trúng và thi công 2 gói thầu ở địa phương này.

Theo đó, vào tháng 4/2021, Cây xanh Tây Nam Bộ đã trúng thầu dự án Cải tạo, trồng hoa khuôn viên trước UBND huyện Thanh Chương, với giá trị gói thầu hơn 708 triệu đồng. Đến tháng 12/2021, đơn vị này đã được quyết toán hơn 699,3 triệu đồng.

Ngày 31/8/2022, Cây xanh Tây Nam Bộ trúng thầu dự án Trồng cây xanh trên vỉa hè và cây cảnh trong dải Bunva dọc tuyến đường giao thông từ trung tâm thị xã Hoàng Mai đến Đền Cờn, với giá trị gói thầu hơn 3,81 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành và chủ đầu tư đã quyết toán cho nhà thầu hơn 3,55 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, Cây xanh Tây Nam Bộ được thành lập ngày 28/12/2015 (trụ sở đóng tại số 220, Quốc lộ 91C, ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng). Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Văn Hoà làm người đại diện theo pháp luật và ông Thái Hữu Dũng làm Giám đốc công ty.

Từ năm 2019 đến tháng 6/2023, Cây xanh Tây Nam Bộ đã tham gia 93 gói thầu qua mạng, trong đó trúng 73 gói, trượt 15 gói và 3 gói chưa có kết quả. Những gói thầu của Cây xanh Tây Nam Bộ phủ sóng khắp các tỉnh Bắc Trung Bộ, và nhiều nhất là tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế… với tổng giá trị trúng thầu hơn 243 tỷ đồng (bao gồm cả độc lập lẫn liên danh).

Tại tỉnh Hà Tĩnh, với phương thức liên danh chính hoặc độc lập tham gia dự thầu các dự án trồng cây xanh tại địa phương, Cây xanh Tây Nam Bộ đã trúng thầu 25 gói thầu.

Điển hình, tại huyện Thạch Hà, doanh nghiệp này đã trúng Dự án đầu tư hệ thống cây xanh tuyến đường ĐH.105 đoạn từ cầu Hồng Quang, xã Việt Tiến đến thôn Song Hoành, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà, với tổng mức đầu tư hơn 6 tỷ đồng. Dự án do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà làm chủ đầu tư.

Tháng 6/2023, Cây xanh Tây Nam Bộ tiếp tục với vai trò trúng thầu độc lập gói 01.XL Xây dựng hệ thống cây xanh tuyến đường ĐH.106 đoạn từ đường tránh quốc lộ 1A tại xã Tân Lâm Hương đến Tỉnh lộ 21 có tổng mức đầu tư hơn 7,3 tỷ đồng do ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà làm chủ đầu tư.

Tương tự, Cây xanh Tây Nam Bộ cũng đã trúng thầu Gói thầu Trồng cây xanh trên các tuyến đường và tiểu công viên Thị xã Hồng Lĩnh trị giá 5,8 tỷ đồng; Gói thầu Xây dựng công viên cây xanh kết hợp quảng trường trung tâm trị giá 9,7 tỷ đồng tại huyện Hương Khê; gói thầu Trồng cây xanh một số tuyến đường đô thị trên địa bàn thị xã Kỳ Anh trị giá 4,2 tỷ đồng...

Đáng chú ý, vào tháng 6/2020 Cây xanh Tây Nam Bộ đã liên danh với Công ty TNHH Cây xanh Công Minh để trúng thầu dự án trồng cây xanh khu vực trung tâm đô thị Đức Phổ và các trường học trên địa bàn thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi). Dự án có tổng kinh phí thực hiện hơn 12 tỷ đồng, do Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Đức Phổ (nay là Phòng Quản lý đô thị thị xã Đức Phổ) làm chủ đầu tư. Công trình được triển khai thi công từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2020 thì hoàn thành.

Như Nhadautu.vn đã đưa tin, vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã yêu cầu một loạt địa phương rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (có trụ sở tại tỉnh Bình Phước).

