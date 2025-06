Tuấn "thần đèn" bị khởi tố thêm tội Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 17-6, tin từ Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn"), Thành viên góp vốn Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA (Công ty ALMA), cùng 4 bị can khác về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Các bị can (từ trái sang phải): Nguyễn Anh Tuấn; Trịnh Văn Tuấn; Nguyễn Xuân Long; Nguyễn Mạnh Cường bị khởi tố trước đó. Ảnh: Bộ Công an

Theo đó, 4 bị can, gồm: Trịnh Văn Tuấn, Thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long, cựu giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ và Lê Ngọc Tùng. Cùng vụ án, C03 còn khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét đối với Cao Quang Trung, kế toán Công ty ALMA và Lê Văn Quân về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bên cạnh đó, C03 cũng ra quyết định khởi tố vụ án, xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc và các đơn vị có liên quan, đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với Đỗ Quang Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc, và Bùi Đình Hiền, Quản lý mỏ cát số 30 Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc, về tội "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".

Các bị can Lê Văn Quân, Cao Quang Trung, Đỗ Quang Sơn, Bùi Đình Hiền

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, C03 xác định Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo "đàn em" là các đối tượng xã hội thực hiện hành vi đe dọa, ép buộc để chiếm đoạt, tiền, tài sản của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với giá trị đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận Đảng viên, quần chúng nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Cùng với đó, làm rõ sai phạm của các đối tượng liên quan giúp sức cho Nguyễn Anh Tuấn thực hiện hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

C03 cũng xác định bị can Đỗ Quang Sơn thành lập, điều hành hoạt động nhiều doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình tổ chức điều hành các doanh nghiệp, Đỗ Quang Sơn chỉ đạo tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của Giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, C03 đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Quang Sơn và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.



C03 thông báo và đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân chủ động tố giác các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Quang Sơn và các đối tượng liên quan.

Trước đó, đầu tháng 6, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn; Trịnh Văn Tuấn; Nguyễn Xuân Long và Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ, cùng về 2 tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Bị can Lương Đình Quân và Bùi Thị Thuý, Kế toán Công ty ALMA, cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Lê Ngọc Tùng, Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên". Riêng bị can Bùi Thị Thúy được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong quá trình điều tra, C03 xác định bị can Nguyễn Anh Tuấn thành lập, điều hành hoạt động hàng chục doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp Giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trong quá trình tổ chức điều hành các doanh nghiệp, Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo các đồng phạm liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn. Cùng với đó, kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

