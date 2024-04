Từ một chi tiết trong điện thoại vạch mặt kẻ giết người dã man

Kể từ thời điểm nhận cú điện thoại bí ẩn và cầm tiền đi khỏi nhà ấy, anh Đ. không quay về nữa, mọi liên lạc bị cắt đứt. Gia đình đã tìm kiếm anh Đ. nhiều nơi, hỏi han các mối quan hệ, nhưng đều không có kết quả. Sau hai ngày tìm kiếm mà tin tức về chồng vẫn như “bóng chim, tăm cá”, ngày 11/8/2021, chị Vũ Thị H. (vợ anh Đ.) quyết định trình báo công an. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Trung Tú nhận định có điều xấu xảy ra với anh Đ. nên báo về Công an huyện Ứng Hòa. (Ảnh minh họa, nguồn internet)