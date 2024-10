Hai chị em rủ nhau đi cướp tiệm vàng

Tối 1/10, thông tin từ Công an huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng có hành vi cướp giật 8 chỉ vàng tại tổ dân phố 7, thị trấn Ea D’răng, huyện Ea H’Leo vào chiều tối 28/9 vừa qua.

Theo đó, 2 đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Thị Mỹ Duyên (SN 2001) và Bùi Văn Quang (SN 2004, cùng trú tại xã Ea Hiao, huyện Ea H’Leo). Duyên và Quang là chị em cùng mẹ khác cha.

Vào khoảng 18h20 tối 28/9, 2 đối tượng này điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát đến tiệm vàng T.Đ. (thuộc tổ dân phố 7, thị trấn Ea D’răng, huyện Ea H’Leo) do ông N.T.P. (SN 1997) làm chủ để hỏi mua. Duyên vào bên trong để hỏi mua vàng, còn Quang ngồi trên xe máy chờ bên ngoài.

Đối tượng Bùi Thị Mỹ Duyên tại Cơ quan điều tra.

Ông P. đưa cho Duyên xem 1 lắc tay vàng (trọng lượng 3 chỉ), 1 nhẫn vàng (trọng lượng 2 chỉ) và 3 nhẫn vàng (trọng lượng 1 chỉ/chiếc). Lợi dụng lúc ông P. không để ý, Duyên đã cầm số vàng chạy ra xe mô tô cùng Quang tẩu thoát.

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Ea H’Leo đã khởi tố vụ án, xác lập chuyên án, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt, đồng thời thông báo truy tìm đối tượng, tang vật, phương tiện gây án trên các nền tảng mạng xã hội. Và chỉ sau 48 giờ tích cực truy xét, lực lượng Công an đã bắt giữ được 2 đối tượng khi đang trên đường mang số vàng cướp được đến thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai để tiêu thụ.

Bùi Văn Quang tại Cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do không có nghề nghiệp ổn định, nợ nần nên Duyên đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng và cùng em trai thực hiện.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea H’Leo đang tiếp tục thu thập, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Văn Thành

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân