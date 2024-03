Công an Quỳ Châu: Triệt xóa 02 tụ điểm bán lẻ ma túy

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu xuất hiện một số tụ điểm bán lẻ ma túy, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Với quyết tâm giữ địa bàn sạch ma tuý, Công an huyện Quỳ Châu đã chỉ đạo Đội cảnh sát Hình sự - kinh tế - ma tuý và Công an xã Diên Lãm để triển khai các biện pháp đấu tranh.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/3/2024, tại bản Na Lạnh, xã Diên Lãm, lực lượng Công an triệt xóa thành công tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ Lê Thị Hương (sinh năm 1984, trú tại xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu), thu giữ 8,115gam ma túy. Hương đã có 01 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Thị Hương cùng tang vật

Tiếp đó, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an huyện Quỳ Châu, chiều 26/3/2024, tại khu vực đồi núi thuộc Bản Hốc, xã Diên Lãm, Đội cảnh sát Hình sự - kinh tế - ma tuý và Công an xã Diên Lãm đã triệt xóa tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng Quang Văn Nguyên (sinh năm 1998, trú tại xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu), thu giữ 10,19gam ma túy các loại, 01 khẩu súng kíp, nhiều hung khí. Quang Văn Nguyên là đối tượng đã từng có 01 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Quang Văn Nguyên cùng tang vật



Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu đang xử lí các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.







Tác giả: Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn