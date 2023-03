Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế

Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ (Ảnh: chinhphu.vn)

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam

Ngày 10/8/2022, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư là một văn bản quan trọng của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế một cách toàn diện, thực chất trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; trong đó xác định: "Ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam, một động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh, bền vững…" và đề ra các định hướng, nhiệm vụ ngoại giao kinh tế trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới, hết sức quan trọng của đất nước.

Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế (NGKT) đã xác định phương châm triển khai công tác NGKT là quyết liệt, hành động, linh hoạt, hiệu quả, sáng tạo, đột phá, khai thác và tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: Công tác NGKT trong năm 2022 được triển khai quyết liệt, bài bản, hiệu quả, kịp thời chuyển trọng tâm từ ngoại giao phục vụ phòng, chống dịch bệnh sang phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Các Bộ, ngành đã chú trọng, kịp thời, nhạy bén triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu về tình hình kinh tế thế giới, các vấn đề nổi lên tác động sâu sắc đến Việt Nam, các sáng kiến, khả năng hợp tác mới, đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, tư vấn chính sách quốc tế, phục vụ điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương. Việt Nam tiếp tục tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả tại các cơ chế kinh tế đa phương, nhất là các diễn đàn đa phương về kinh tế, bảo đảm ứng xử cân bằng, hài hòa với các đối tác lớn và phù hợp với lợi ích của ta, bắt kịp các xu thế mới, sáng kiến mới nhằm huy động tối đa các nguồn lực phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao vị thế, uy tín đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế vai trò “đột phá, mở đường” của NGKT trong mở rộng thị trường, đối tác tiềm năng còn hạn chế. Một số lĩnh vực hợp tác chưa được tận dụng hiệu quả...

Tại hội nghị, các Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cùng với lãnh đạo các địa phương, doanh nghiệp đã thảo luận sâu, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp để triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về NGKT trong năm 2023.

Nghệ An là điểm sáng về thu hút đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết: Nghệ An luôn xác định NGKT là nội dung rất quan trọng và hết sức có ý nghĩa đối với sự phát triển của tỉnh. Trong thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Ngoại giao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo thường xuyên các nội dung liên quan đến NGKT. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Ban Bí thư với 05 nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh cũng đẩy mạnh tìm kiếm hợp tác trên nhiều lĩnh vực thông qua các buổi làm việc với Đại sứ quán các nước, hiệp hội doanh nghiệp. Tỉnh cũng đã thường xuyên nhận và tranh thủ sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao, các cơ quan ngoại giao tại các nước.

Thời gian vừa qua, đoàn công tác Bộ trưởng Bộ ngoại giao cùng 15 Đại sứ được bổ nhiệm trong năm 2022 đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Qua buổi làm việc đã gợi mở rất nhiều nội dung hoạt động liên quan đến NGKT. Thông qua hoạt động NGKT thời gian qua Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực thu hút đầu tư, thương mại và xuất khẩu lao động. Riêng đầu tư nước ngoài (FDI), năm 2022 lần đầu tiên tỉnh lọt top 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước với tổng số vốn gần 01 tỷ USD.

Chia sẻ về kết quả này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết Nghệ An có 5 “sẵn sàng”: Sẵn sàng về quy hoạch; hạ tầng kết nối; mặt bằng sạch; nguồn nhân lực; hỗ trợ thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư khi thực hiện thủ tục đầu tư vào tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm: Hiện nay, khi thực hiện thủ tục đầu tư vào các khu công nghiệp Nghệ An thì Giấy chứng nhận đầu tư có thể được cấp trong thời gian 3-5 ngày, thậm chí có dự án làm thủ tục chưa tới 03 ngày đã nhận được Giấy chứng nhận đầu tư. Tỉnh chủ động hỗ trợ nhà đầu tư từ giai đoạn bắt đầu khảo sát, triển khai đầu tư đến khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây chính là việc mà tỉnh quyết tâm làm trong thu hút đầu tư.

Trước chia sẻ của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá Nghệ An là điểm sáng về thu hút đầu tư từ sau Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. “Tôi tương tác với Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An để các tỉnh học tập, nếu không cứ để trì trệ, cứ doanh nghiệp đến là thế này, thế kia, bỏ trốn, bỏ chạy là không được. Muốn doanh nghiệp đến đầu tư là phải hợp tác, khiêm tốn, cầu thị... Nghệ An cũng là tỉnh khó khăn, trước đây xúc tiến nhiều nhưng chưa hiệu quả, nhưng sau Đại hội đến nay có nhiều thay đổi và bản chất của sự thay đổi này muốn phân tích, mổ xẻ để cùng chia sẻ, học tập”.

Về nhiệm vụ NGKT trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bám sát các nội dung trong Nghị quyết 21-NQ/CP ngày 20/2/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư để thực hiện tốt công tác này. Tỉnh tiếp tục tăng cường hợp với các đối tác đã có quan hệ tốt, đồng thời đề nghị các Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ Nghệ An mở rộng đối tác trong thời gian tới. Nghệ An sẽ tập trung vào 5 nhóm giải pháp: Xúc tiến thương mại, đầu tư, xuất khẩu lao động, quảng bá du lịch, kết nối hoạt động với các kiều bào, nhất là kiều bào Nghệ An. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tổ chức kênh thông tin hai chiều. Phía tỉnh và các địa phương sẽ cung cấp thông tin với các cơ quan đại điện và ngược lại để quảng bá, tham khảo, nghiên cứu triển khai thực hiện hoạt động NGKT hiệu quả hơn.

Việt Nam quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu (Ảnh: chinhphu.vn)

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá thời gian vừa qua, với tinh thần làm việc khẩn trương, chủ động, quyết liệt, ngành ngoại giao và các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai kịp thời các nhiệm vụ đối ngoại nói chung, công tác NGKT nói riêng, đóng góp cho đất nước theo hướng phục hồi nhanh và phát triển bền vững, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; vì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển. Việt Nam quyết tâm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thực chất, hiệu quả; lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, quyết định, lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá. Việt Nam đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN, Nhà nước pháp quyền XHCN, nền dân chủ XHCN, với quan điểm xuyên suốt lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, là nguồn lực phát triển, không hy sinh tiến bộ và công bằng, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị, cần tiếp tục phát huy bản sắc "ngoại giao cây tre" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bám sát, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, giữ vững bản lĩnh, nguyên tắc nhưng chủ động, linh hoạt, mềm dẻo. Trong bối cảnh thời gian, nguồn lực có hạn, công việc nhiều, yêu cầu cao, thì suy nghĩ phải kỹ, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, làm có trọng tâm, trọng điểm...

Điểm lại những kết quả đạt được trong công tác ngoại giao, nhấn mạnh về một số bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư và Chương trình hành động của Chính phủ. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW phải gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, các Chương trình, Nghị quyết có nội dung liên quan đến hoạt động NGKT; cần bám sát diễn biến của thực tiễn, nhạy bén về chính trị để đưa ra đối sách phù hợp.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn