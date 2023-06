Trang Nemo lãnh án 9 tháng tù giam

Chiều tối 16/6, sau nửa ngày xét xử, TAND quận 1 (Tp.HCM) tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (SN 1992; tên gọi khác là Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng SN 1999), Phan Hoàng Nam (SN 1998) cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận đã đánh bị hại Phạm Lệ Khanh.

Nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, Trang Nemo và các đồng phạm mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, các bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình.

Về hành vi đánh gây thương tích chị Phạm Lệ Khanh, Công an quận 1 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang và các bị cáo là có cơ sở.

Hồi cuối tháng 11/2022, tòa án từng trả hồ sơ, đề nghị VKSND cùng cấp điều tra bổ sung vụ án. Quá trình này, Nguyễn Phước Tuấn qua đời do đột quỵ nên cơ quan điều tra đình chỉ điều tra đối với người này. HĐXX nhận định quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can này là có căn cứ, đúng pháp luật.

Trang Nemo và các đồng phạm tại tòa. Ảnh: Tuổi trẻ.

Từ các lẽ trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy và Nguyễn Ngọc Khương mỗi bị cáo 9 tháng tù giam; bị cáo Phan Hoàng Nam 1 năm tù.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với Trần Nguyễn Trà My trong việc bán hàng online nên Trang Nemo hẹn gặp My tại cửa hàng của mình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp.HCM.

Khoảng 14h45 ngày 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang để nói chuyện. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang xin lỗi, Khanh đứng bên ngoài.

Khoảng 15h, khi My đang xin lỗi thì Khanh vào cửa hàng yêu cầu cô gái này đi về nên xảy ra cự cãi với Trang. Quá trình mâu thuẫn, nhiều người tại cửa hàng cùng tham gia đánh Khanh.

Toàn bộ sự việc được Trang livestream trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm người tập trung tới cửa hàng theo dõi diễn biến vụ ẩu đả. Sự việc gây mất an ninh trật tự tại đoạn đường trước cửa hàng. Lực lượng công an phải đến giải tán đám đông, vãn hồi trật tự.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn