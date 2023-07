Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2023 tỉnh Nghệ An chính xác nhất

Theo kế hoạch, từ 8 giờ ngày 18/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Thí sinh có thể tra cứu để biết điểm thi tốt nghiệp bằng những cách sau:

Cách 1: Tra cứu điểm thi bằng tài khoản đã đăng ký và được cấp, thí sinh tra cứu qua hệ thống quản lý thi:

Bước 1: Thí sinh truy cập địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/Account/Login

Hướng dẫn tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023.

Lưu ý: Thí sinh chưa có hoặc quên mã đăng nhập vui lòng liên hệ điểm tiếp nhận hồ sơ nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi để lấy mã đăng nhập.

Nếu thí sinh không đăng nhập được trên điện thoại bằng trình duyệt Chrome, vào cài đặt (settings) > trình tiết kiệm dữ liệu (data saver) > chọn tắt (Off) để đăng nhập vào hệ thống.

Bước 2: Nhập số CCCD/CMND/ĐDCD và mã đăng nhập

Bước 3: Nhấn vào phần "TRA CỨU" bên tay trái.

Bước 4: Nhấn vào "TRA CỨU ĐIỂM" và xem số điểm của mình.

Cách 2: Tra cứu qua website của các sở GD-ĐT

>>> Link tra cứu điểm thi qua website sở GD&ĐT Nghệ An: TẠI ĐÂY

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Nghệ An có gần 37.000 thí sinh dự thi, trải dài tại 70 điểm thi trong toàn tỉnh.

Để đảm bảo công tác an toàn tại các điểm thi, Nghệ An đã huy động 5.864 cán bộ làm công tác coi thi, phục vụ kỳ thi, trong đó có 3.843 cán bộ làm công tác coi thi, cán bộ giám sát điểm thi.

Tổng hợp môn thi cuối tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An: Môn thi Ngoại ngữ 33.491 đăng ký dự thi. Trong đó, có 41 thí sinh vắng thi không lý do: Không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Kết thúc 4 buổi thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tại tỉnh Nghệ An không có thí sinh vi phạm quy chế thi, công tác an ninh được đảm bảo, không có các sự cố bất thường xảy ra. Kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Tác giả: H.Thanh

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn