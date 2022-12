Tin lời 'kiều nữ', nhiều nạn nhân bị lừa hàng chục tỷ đồng

Vào đầu tháng 12/2-22, dư luận tại TP Vinh (Nghệ An) xôn xao khi trên mạng xã hội lan truyền video về việc nhiều người tập trung trước nhà hàng Huynh Đệ (phường Hưng Phúc, TP Vinh) để đòi nợ. Đây là nhà hàng có tiếng tại TP Vinh nên khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo tìm hiểu, những người tập trung ở nhà hàng này để yêu cầu bà Nguyễn Thuý Quỳnh (SN 1993, trú tại phường Bến Thuỷ, TP Vinh) là con gái của chủ nhà hàng Huynh Đệ trả tiền khi họ góp vốn để mua các dự án bất động sản. Tuy nhiên, thời gian dài Quỳnh đã không thực hiện mà chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.

Nhiều người tập trung đòi tiền trước nhà hàng Huynh Đệ

Chị P.T.C. (SN 1984, trú tại TP Vinh) là nạn nhân của Quỳnh cho hay, vào đầu năm 2022, Quỳnh nói với chị rằng bố của Quỳnh đang cần vốn để đầu tư bất động sản với những dự án sinh lời cao. Khoảng 20 ngày thì lô đất sẽ bán được và chia lợi nhuận.

“Tin lời Quỳnh nên tôi đã đưa hết tiền tiết kiệm của gia đình, vay mượn thêm anh, em, bạn bè hơn 14 tỷ đồng để đầu tư vào dự án mà Quỳnh nói. Tuy nhiên, sau nhiều tháng Quỳnh vẫn không trả gốc và lãi như đã hứa, đồng thời cũng không liên lạc được Quỳnh”, chị C. nói.

Nhiều nạn nhân bức xúc căng băng rôn yêu cầu Quỳnh trả tiền

Việc bị Quỳnh lừa đảo khiến cuộc sống chị C. và gia đình đảo lộn, những người chị vay mượn đều yêu cầu trả tiền, áp lực lên bản thân và gia đình. Trong khi đó, giờ tiền chi phí sinh hoạt hằng ngày thậm chí không còn.

“Chỉ vì bị lừa đảo mà giờ trong gia đình không lúc nào yên ấm, cuộc sống, công việc đều ảnh hưởng. Kinh tế gia đình hầu như kiệt quệ”, chị C. rưng rưng nói.

Cùng cảnh ngộ, chị Tr.T.L. (SN 1983, trú tại TP Vinh) cũng cho biết, cũng giống như chị C. Quỳnh đã rủ tham gia vào dự án bất động sản, với cam kết sinh lời cao. Nhẹ dạ, cả tin nên đã về huy động tiền nhiều nguồn khác nhau để chuyển cho Quỳnh gần 40 tỷ đồng. Thế nhưng, thời gian dài Quỳnh không thực hiện lời hứa mà tắt điện thoại không liên lạc được.

“Gần 40 tỷ đồng là số tiền rất lớn thế nhưng Quỳnh vẫn phủi tay khi yêu cầu trả lại. Trong khi gia đình chúng tôi rất cùng cực vì kinh tế thì tôi được thấy gia đình Quỳnh vẫn tiêu xài thoải mái. Tôi rất cay đắng. Mong pháp luật sớm làm rõ, yêu cầu Quỳnh trả lại tiền cho tôi và các bị hại”, chị L. nói.

Các nạn nhân liên tục gửi đơn đến cơ quan chức năng

Liên quan đến vụ việc, ngày 17/6, Công an tỉnh Nghệ An đã có Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thuý Quỳnh (SN 1993, trú phường Bến Thuỷ, TP Vinh) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng ngày này, Công an tỉnh Nghệ An cũng ban hành Quyết định Tạm hoãn xuất cảnh; Lệnh kê biên tài sản; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thuý Quỳnh.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn