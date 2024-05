Tìm nạn nhân bị lừa hơn 50 tỷ đồng bởi nhóm “app sex” và “app tình yêu”

Đối tượng Phú.

Trước đó, vào ngày 4/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phú, Nguyễn Văn Việt (SN 2001, ngụ Quảng Ninh), Võ Quốc Thái (SN 1996), Từ Đang Thanh (SN 2006, ngụ Cà Mau), Võ Thùy Trang (SN 1999), Kim Thúy Vân (SN 2006), Phạm Hoài Nam (SN 2002, cùng ngụ Tây Ninh), Võ Văn Tính (SN 2002, ngụ Bạc Liêu), Nguyễn Thị Duyên (SN 2003, ngụ Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Như Báo CAND đã đưa tin, vào ngày 21/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh phối hợp cùng Ty Hiến Binh tỉnh Svayrieng, Campuchia triệt phá đường dây hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao với thủ đoạn như trên. Lực lượng Công an bắt giữ và mời làm việc 20 đối tượng. Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự đối với nhóm đối tượng trên.

Qua điều tra xác định bọn chúng đã lừa đảo nhiều nạn nhân tại các tỉnh, thành phố trong cả nước chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng. Đề nghị các nạn nhân nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh để hỗ trợ điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

