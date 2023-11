“Thực hành tiết tiệm, chống lãng phí” là mục tiêu xuyên suốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PC Nghệ An

Thời gian qua, song song với nỗ lực đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã triển khai đồng bộ các giải pháp “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

Theo đó, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của mỗi cán bộ, công nhân viên toàn đơn vị. Các chỉ tiêu về tiết kiệm, chống lãng phí được đưa ra trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty phải bảo đảm thực chất, có cơ sở và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện.

Triển khai đồng bộ các giải pháp…

Công ty Điện lực Nghệ An luôn nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị của Chính phủ và các hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Vệt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Đối với lĩnh vực tài chính kế toán, PC Nghệ An đề ra chỉ tiêu với từng đơn vị về “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. Công ty đã ban hành các định mức và giao chi phí trong sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tiễn của Công ty và các đơn vị thực hiện tiết kiệm 10% chi phí định mức như: Chi phí thường xuyên, chi phí hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các cuộc họp về điều hành sản xuất… được thực hiện theo hình thức trực tuyến, kiểm soát chặt chẽ các chi phí quản lý như văn phòng phẩm, chi tiêu nội bộ, xem xét tính cần thiết, hiệu quả và tiết kiệm tối đa đảm bảo tính thiết thực, tránh lãng phí. Ngoài ra, Công ty cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản trị hàng tồn kho và tối ưu giá trị tồn kho để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

Công ty Điện lực Nghệ An ứng dụng công nghệ sửa chữa điện Hotline, Giảm thiểu thời gian mất điện cho khách hàng, tiết kiệm chi phí và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Trong đầu tư xây dựng, Công ty đã thực hiện xây dựng, lập phương án đầu tư tập trung, đồng bộ, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán đảm bảo 100% các dự án đầu tư theo đúng kế hoạch, đúng tiến độ đã được phê duyệt. Nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư, đảm bảo mục tiêu giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện cho khách hàng. Trong đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị, tài sản, hàng hóa dịch vụ, xây lắp và các lĩnh vực tư vấn, phi tư vấn: 8 tháng đầu năm 2023, PC Nghệ An thực hiện tổng số 93 gói thầu, trong đó: Lĩnh vực hàng hóa là 7/93 gói thầu; Tư vấn 44/93 gói thầu; Xây lắp 18/93gói thầu, tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu 6,9% đạt chỉ tiêu KH Tổng công ty giao.

Áp dụng chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây được coi là nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và PC Nghệ An quan tâm, lấy đó là một trong những mục tiêu lớn đề ra trong công tác quản lý, vận hành, từng bước đưa đơn vị trở thành doanh nghiệp số.

Thực tế, chuyển đổi số đã giúp cho PC Nghệ An tiết kiệm rất nhiều chi phí về nhân công, thời gian và tăng năng suất lao động. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ khách hàng cũng được nâng cao, từ đó góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu trên thị trường. Theo đó, hàng loạt thiết bị khoa học công nghệ tiên tiến có chọn lọc đã được PC Nghệ An đưa vào ứng dụng để chuyển đổi số từ văn phòng làm việc ra đến hiện trường lưới điện. Xây dựng hệ thống, nền tảng quản lý từ con người đến lưới điện thông minh qua số hóa dữ liệu, số hóa quy trình nghiệp vụ, tương tác trên không gian số, áp dụng công nghệ mới, tự động hoá trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo chuyển đổi số và các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thông tin, truyền thông. Đến nay, toàn bộ hoạt động của hệ thống điện trên địa bàn tỉnh đều được điều khiển một cách thống nhất và hiệu quả qua các phần mềm quản lý lưới điện, góp phần giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Các hội nghị, hội thảo và cuộc họp về điều hành sản xuất kinh doanh đều được Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức bằng hình thức trực tuyến để giảm chi phí.

Ngoài ra, số hóa các dịch vụ của ngành điện đã mang đến tiện ích khi khách hàng được trải nghiệm và tương tác trên không gian số như theo dõi, kiểm soát chỉ số điện năng, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, tra cứu hóa đơn tiền điện, đăng ký lắp đặt điện mới, tìm hiểu tất cả các thông tin, hoạt động của ngành điện được cập nhật hàng ngày trên các nền tảng website, mạng xã hội, tin nhắn hoặc qua số điện thoại Tổng đài Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc 19006769...

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện năng…

PC Nghệ An đã tiên phong thực hiện chống lãng phí và tiết kiệm điện ở cả trong và ngoài Công ty. Theo đó, Ban Giám đốc Công ty thường xuyên quán triệt việc tiết kiệm điện nội bộ. Không chỉ ra văn bản chỉ đạo, xây dựng các quy chế thực hành tiết kiệm điện, chống lãng phí, gắn trách nhiệm của mỗi cá nhân lãnh đạo, cán bộ, người lao động tại đơn vị mà còn lan tỏa tới những người thân trong gia đình. Tại Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 07/5/2023 về việc tăng cương tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở tối thiểu 5% điện năng tiêu thụ, PC Nghệ An đã gương mẫu thực hiện triệt để áp dụng tiết kiệm 15%, những tháng cao điểm nắng nóng thực hiện tiết kiệm 20% điện năng tiêu thụ.

“Tiết kiệm điện - Thành thói quen”, “Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng”, “Sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”, “Sử dụng điện hợp lý - tắt các thiết bị trước khi ra khỏi phòng” là những thông điệp, khẩu hiệu được toàn thể cán bộ, công nhân viên PC Nghệ An tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa ý thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong cộng đồng.

Thư của ông Bành Hồng Hiển – Giám đốc PC Nghệ An kêu gọi toàn thể CBCNV trong Công ty gương mẫu thực hiện tiết kiệm điện..

Để tăng cường tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng an toàn, ổn định trên địa bàn toàn tỉnh. PC Nghệ An đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường công tác truyền thông tuyên truyền tiết kiệm điện bằng nhiều hình thức và thu được nhiều kết quả tích cực, hướng tới mục tiêu để việc tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả trở thành nếp sống văn minh trong công sở, nơi công cộng và từng gia đình, đảm bảo cho việc tiết kiệm điện đi vào nề nếp, ổn định và lâu dài.

Từ giải pháp triển khai tổ chức thực hiện và hiệu quả mang lại rõ rệt, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” tại PC Nghệ An đến nay không chỉ ở từng chỉ tiêu con số được giao mà đã đi vào nhận thức, hành động và trở thành thói quen ở mỗi cán bộ công nhân viên lao động thể hiện trong từng việc làm cụ thể. PC Nghệ An xác định đây sẽ là nhiệm vụ xuyên suốt cần thiết phải được duy trì và ngày một nâng cao.

Tác giả: Hoàng Lan

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn