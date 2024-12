Thót tim cảnh giải cứu bé gái 3 tuổi chênh vênh ở tầng 4

Ngay lập tức, Thiếu tá Trần Đình Tín thông báo cho mọi người biết, đồng thời kêu gọi những gia đình gần đó đem chăn, mền ra hỗ trợ, đề phòng cháu bé rơi xuống đất.

Thời điểm cháu bé 3 tuổi được giải cứu thành công khi đang chênh vênh ở tầng 4.

Thiếu tá Trần Đình Tín và Trung Tá Phan Lê Tiến, Đội Trưởng Đội Tham mưu Công an huyện Đắk Mil và anh Nguyễn Xuân Phong (chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Song) liền chạy lên tầng 4, tiến sát trấn an tinh thần cháu bé. Trong tình thế đặc biệt cấp bách, một đồng chí phải trèo ra khỏi lan can, di chuyển xuống sê nô ngăn nước mà không có dụng cụ bảo hộ an toàn.

Cháu bé đã được giải cứu thành công trong sự hồi hộp đến thót tim của những người chứng kiến.

Theo thông tin ban đầu, bé gái trên đi theo bố mẹ xem cuộc thi hùng biện tiếng Anh. Cháu bé tự ý đi lên tầng 4, do không biết đường xuống nên đã chui qua lỗ hổng dưới chân lan can, rớt ra phần sê nô ngăn nước mưa phía ngoài.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.com.vn