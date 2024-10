Thông báo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chúc mừng các đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Thượng tá Chu Đăng Phan và Thượng tá Nguyễn Văn Đạo

Tại buổi lễ, đồng chí Thượng tá Đinh Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 2769-QĐ/TU, ngày 26/8/2024 về việc chuẩn y kết quả bầu đồng chí Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định 2770-QĐ/TU, ngày 26/8/2024 về việc chuẩn y kết quả bầu đồng chí Chu Đăng Phan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Thanh tra Công an tỉnh giữ chức Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Quyết định số 2784-QĐ/TU, ngày 16/9/2024 về chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Đạo, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng các đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Thượng tá Chu Đăng Phan và Thượng tá Nguyễn Văn Đạo; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, sở trưởng của bản thân, đoàn kết, đồng lòng cùng với Ban chấp hành hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Cũng trong chiều nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị lần thứ 18, nghe báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy trong quý III/2024; nghe, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng quý III, trọng tâm công tác quý IV/2024; nghe, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của quý III, trọng tâm công tác quý IV/2024 và một số nội dung liên quan.

Quý III/2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, bảo đảm tiến độ, chất lượng các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Nổi bật như: Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản mang tính chiến lược, huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng. Chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ vững chắc ANQG, không để phát sinh phức tạp, do đó tình hình ngày càng ổn định và bình yên hơn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Thượng tá Đinh Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Bên cạnh đó, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm; tỷ lệ điều tra án đạt cao; điều tra, khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn, có tiếng vang, được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT gắn với công tác CCHC được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần đạt được nhiều kết quả nổi bật; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, qua đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phòng ngừa sai phạm...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh theo lĩnh vực, địa bàn, đơn vị được phân công phụ trách tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ về bảo đảm ANTT, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Bên cạnh đó, nắm chắc tình hình, giải quyết có hiệu quả các vụ việc nổi lên liên quan đến an ninh quốc gia; triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về ANTT gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06/CP; tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, không để ùn tắc giao thông; tăng cường quản lý và thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Toàn cảnh buổi lễ

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu tập trung tham mưu tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 (đơn vị được lựa chọn tổ chức điểm). Thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 80 năm Ngày thành lập Công an Nghệ An...

