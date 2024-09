Thiếu niên 16 tuổi giả hotgirl "câu trai", lừa đảo trên không gian mạng

Giả "hotgirl" câu trai nhằm lừa đảo trên không gian mạng

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an xã Bình Lương, huyện Như Xuân vừa phá được vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xã hội.

Hà Khắc Q. (SN 2008), trú ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa là một thanh niên trẻ, sớm tiếp cận với công nghệ thông tin.

Hà Khắc Q. lập tài khoản "Thuýy Huyền" với hình ảnh đại diện của hotgirl để lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Do thiếu sự quan tâm, kiểm soát của gia đình nên Q. đã làm quen với những trò chơi đánh bạc trực tuyến trên mạng từ rất sớm. Thiếu tiền đánh bạc, Q. đã tìm hiểu, học lỏm nhiều phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Khoảng tháng 6/2024, Q. đã tạo lập tài khoản facebook ảo với nick name "Thuýy Huyền", rồi đăng những hình ảnh, clip của những cô gái trẻ, có ngoại hình xinh xắn làm ảnh đại diện.

Bằng nickname "Thuýy Huyền", Q. đã kết bạn với nhiều tài khoản facebook là nam giới trên địa bàn huyện Như Xuân, trong đó có anh Lê K. (họ tên nạn nhân đã được thay đổi).

Sau một thời gian trò chuyện, "Thuýy Huyền" giới thiệu với anh K. mình quê gốc ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân. Từ nhỏ, hotgirl này đã theo gia đình vào miền Nam sinh sống, nay về thăm quê ngoại.

Để tạo lập niềm tin cho anh K.,"Thuýy Huyền" tự giới thiệu là em họ của Hà Khắc Q., trú tại xã Bình Lương, huyện Như Xuân. Anh K. đã tìm hiểu và được Q. xác nhận người có nick name "Thuýy Huyền" là em gái họ. Từ đây, anh K. đã hoàn toàn tin tưởng "em gái mưa". Một thời gian nhắn tin trò chuyện qua lại, "Thuýy Huyền" đã chính thức đồng ý làm "người yêu" của K. dù chưa hề gặp mặt.

Trong vai người yêu ảo, "Thuýy Huyền" thường xuyên nũng nịu, thậm chí ghen tuông như những cặp đôi mới yêu khiến anh K. càng thêm tin tưởng. Khi biết con mồi đã cắn câu, "Thuýy Huyền" bắt "người yêu" phải cung cấp mật khẩu tài khoản facebook để kiểm tra xem có nói chuyện với cô gái nào khác nữa không?!.

Từ đây, Q. đọc tin nhắn để biết mối quan hệ, cách xưng hô của anh K. đối với những người trong danh sách bạn bè. Với lý do sắp mở shop bán quần áo, mỹ phẩm online cần tài khoản ngân hàng để giao dịch, "Thuýy Huyền" đề nghị anh K. cho mượn tài khoản ngân hàng để dùng chung nhưng mục đích nhằm chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tiền có trong tài khoản.

Lo sợ làm "người yêu" phật lòng, anh K. không ngần ngại cung cấp thông tin facebook, tài khoản ngân hàng của mình cho "Thuýy Huyền". Sau khi chiếm quyền kiểm soát, tối 27/7/2024, Hà Khắc Q. phát hiện anh K. có nhắn tin với chị Nguyễn Thị T. về nội dung chuyển tiền qua tài khoản.

Công an thu thập hồ sơ, chứng cứ phạm tội lừa đảo của Q. (Ảnh: Công an cung cấp).

Biết đây là cơ hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Hà Khắc Q. đã sử dụng tài khoản facebook của anh K. nhắn tin cho chị T. với nội dung "chuyển em 8tr vào tk cũ" rồi đi ngủ. Vào lúc 4h sáng 28/7/2024, sau khi nhận được số tiền 8 triệu đồng của chị T. gửi, Q. nhanh chóng đăng nhập vào ứng dụng game đánh bạc online trên điện thoại và tạo mã code nạp mua tiền ảo trong game rồi đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của anh K. chuyển toàn bộ số tiền trên đến tài khoản ngân hàng của đại lý game.

Hà Khắc Q. đến cửa hàng điện thoại ở thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân và nhờ số tài khoản của chủ cửa hàng chuyển tiền qua và rút toàn bộ số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Công an xã phá án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Ngày 1/8/2024 chị T. đã đến Công an xã Bình Lương, huyện Như Xuân trình báo sự việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu Công an xã Bình Lương, huyện Như Xuân xác định Hà Khắc Q. là đối tượng có liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền của chị T..

Thời điểm đó, Q. không có mặt tại địa phương. Công an xã Bình Lương đã báo cáo, đề xuất lãnh đạo Công an huyện Như Xuân cho thành lập tổ công tác và phân công Thiếu tá Lê Văn Huy - Trưởng Công an xã Bình Lương thụ lý điều tra vụ án để nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng.

Thiếu tá Lê Văn Huy, Trưởng Công an xã Bình Lương, cho biết, Hà Khắc Q. tuy còn trẻ nhưng rất tinh ranh, thủ đoạn lừa đảo rất chuyên nghiệp. Đối tượng đã tự vẽ ra kịch bản, từng bước dẫn dụ nạn nhân vào bẫy, sử dụng cách thức chuyển tiền lừa đảo sang một tài khoản khác để chiếm đoạt rồi rời khỏi địa phương để đánh lạc hướng, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Các trinh sát đã nhanh chóng xác định được tung tích của Hà Khắc Q. khi hắn đang lẩn trốn tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Một tổ công tác gồm 3 đồng chí Công an xã Bình Lương đã lên đường đi Bắc Giang để truy bắt đối tượng.

Thượng tá Mai Anh Tiến, Trưởng Công an huyện Như Xuân cho biết, việc bố trí điều tra viên ở Công an cấp xã là chủ trương đúng đắn, đã phát huy được vai trò, hiệu quả trong công tác quản lý, nắm địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật.

Theo Thượng tá Tiến, công an xã là những người ở địa bàn, gần dân nhất, khi xảy ra vụ việc sẽ đến và bảo vệ hiện trường nhanh nhất, thu thập chứng cứ, công cụ phạm tội, bắt giữ đối tượng kịp thời. Từ đó, góp phần điều tra, làm rõ vụ án thuận lợi, đúng quy định.

Đồng thời, đội ngũ điều tra viên ở công an cấp xã góp phần quan trọng làm giảm áp lực công việc cho đội ngũ điều tra viên ở các cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện.

Tác giả: Phạm Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn