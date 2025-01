Tháo gỡ nhiều "nút thắt" để đô thị Vinh ngày càng xứng tầm hơn

Đúng với sự mong mỏi và kỳ vọng không chỉ từ Chính quyền và người dân TP Vinh, mà kể cả người dân trong tỉnh Nghệ An, Chính quyền tỉnh Nghệ An, TP Vinh nay đã chính thức gỡ bỏ được "chiếc áo đã chật" so với sự phát triển mạnh mẽ với nhiều đột phá. Việc mở rộng TP Vinh về cả quy mô diện tích lẫn dân số đã thể hiện rõ nét bức tranh TP với đô thị biển và đang chuyển mình dần tới là đô thị thông minh.