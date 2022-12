Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm tại các dự án du lịch

Công ty TNHH Delta-Valley Bình Thuận chưa đăng ký hợp đồng thuê đất, kê khai thuế và nộp thuế đối với diện tích 2.489.133,0m² đã nhận bàn giao. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tại tỉnh Bình Thuận, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm đối với 20 dự án. Hầu hết các dự án triển khai thực hiện đều chậm so với tiến độ đã cam kết trong giấy chứng nhận đầu tư; nhiều dự án có khó khăn, vướng mắc trong đến bù, giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư không thỏa thuận được giá đền bù, hỗ trợ với người dân; do năng lực của chủ đầu tư còn hạn chế; do vướng mắc trong quy hoạch (bị chồng lấn với khu vực quặng titan); do hạ tầng còn thiếu, như: đường giao thông, nước sinh hoạt...

Đặc biệt, một số chủ đầu tư dự án tại Bình Thuận chậm nộp, hoặc chưa nộp tiền thuê đất, gồm:

Công ty TNHH Mũi Yến với dự án Khu du lịch sinh thái Mũi Yến chưa nộp 192,672 triệu đồng tiền thuê đất năm 2018.

Công ty CP Đầu tư Du lịch Long Hải với dự án Làng du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Long Hải chưa nộp 2.240,782 triệu đồng tiền thuê đất 2 năm 2016, 2017.

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tân Tiến với dự án Khu du lịch The Balé Mũi Né nợ tiền thuê đất 4.201,86 triệu đồng và 126,144 triệu đồng tiền chậm nộp.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ EDEN với dự án Khu du lịch biển Rừng Dương nợ 969,364 triệu đồng tiền thuê đất.

Công ty CP Giải thưởng lớn Hòa Thắng với dự án tổ hợp Thể thao - Dịch vụ - Du lịch Hòa Thắng nợ 2.746,057 triệu đồng tiền thuê đất.

Công ty TNHH Delta-Valley Bình Thuận chưa đăng ký hợp đồng thuê đất, kê khai thuế và nộp thuế đối với diện tích 2.489.133,0m² đã nhận bàn giao.

Công ty TNHH Du lịch Nam Thuận Quý với dự án Khu du lịch biệt thự Nam Thuận Quý chưa thực hiện cam kết ký quỹ theo quy định.

Từ những tồn tại, hạn chế kế trên, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận đôn đốc chủ đầu tư các dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh xác định cụ thể từng loại đất để phục vụ cho việc xác định giá đất cụ thể; ký hợp đồng thuê đất đối với diện tích đất đã bàn giao cho chủ đầu tư theo quy định (dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung lũng Đại dương).

Đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xác định lại giá cho thuê đất của 1.171.896m² trong hợp đồng thuê đất của Công ty TNHH Mũi Yến - chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Mũi Yến theo đúng mục đích sử dụng đất làm dự án, không để thất thoát ngân sách nhà nước. Trường hợp xác định sai thì phải truy thu và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận ra soát, đề xuất điều chỉnh, khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia trên địa bàn tỉnh, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền khắc phục tình trạng chồng chéo với quy hoạch phát triển du lịch của địa phương.

Tại tỉnh Lâm Đồng, trong 39 dự án đầu tư thì chỉ có 5 dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động. Hầu hết các dự án đầu tư ngoài ngân sách đều chậm tiến độ, hiệu quả đầu tư còn hạn chế.

Đặc biệt, Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt) còn tồn tại hàng loạt bất cập về đầu tư, giải phóng mặt bằng, chậm tiến độ.

Tính đến tháng 8-2017, tổng vốn đã cấp cho các hạng mục công trình dự án chỉ đạt hơn 213 tỷ đồng/870 tỷ đồng. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn chưa được triển khai dứt điểm; trên lòng hồ Tuyền Lâm có tình trạng người dân làm bè, lán trại để đánh bắt cá gây mất cảnh quan; nguồn nước mặt có dấu hiệu ô nhiễm ở một số khu vực;...

Người dân làm bè nuôi, đánh bắt cá gây mất cảnh quan trên Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước tình hình trên, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm; chấm dứt tình trạng người dân làm bè, lán trại để nuôi, đánh bắt cá gây mất cảnh quan và xử lý nguồn nước mặt có dấu hiệu ô nhiễm. Còn dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và Sân gofl Tuyền Lâm 18 lỗ, hạng mục khách sạn 5 sao và 400 căn biệt thư chưa được đầu tư, đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch.

Đối với vấn đề này, Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, phê duyệt đề xuất của chủ đầu tư dự án trên được chuyển hình thức trả tiền thuê đất hàng năm sang một lần cho cả thời gian thuê; nghiên cứu, xem xét đề xuất của chủ đầu tư xin cấp phép được khai thác lâm sản trên phần diện tích đã được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện xây dựng các hạng mục công trình chưa đầu tư.

Tác giả: NGUYỄN TIẾN - ĐOÀN KIÊN

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng