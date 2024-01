Thanh niên đi như lướt trên mặt nước, lại gần dân tình mới té ngửa khi biết phương tiện bên dưới

Your browser does not support the video tag.

(Video: Thanh niên "đi như lướt" dưới mặt nước khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng)

Theo đoạn clip ghi lại, tại một con đường bị ngập nước cao quá nửa người, một nam thanh niên "đi như lướt" trên con đường này. Cứ ngỡ rằng, anh chàng có kỹ năng nào đó mới có thể di chuyển tài tình như thế trên mặt nước, nhưng hóa ra khi anh chàng đi đến đoạn nước cạn, dân tình mới ngã ngửa khi phát hiện sự thật.

Hóa ra, anh chàng này sử dụng chiếc xe máy để di chuyển dưới đoạn đường ngập nước này. Do nước ngập quá sâu nên chiếc xe máy bị chìm hẳn xuống khiến nhiều người nhìn thấy cảnh tượng thanh niên "đi như lướt" như đầu clip.

Đoạn clip này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bất ngờ trước khả năng điều khiển xe máy của nam thanh niên dưới đoạn đường nước ngập sâu này. Không những vậy, độ bền của chiếc xe máy cũng khiến nhiều người phải bất ngờ.

"Con xe quá chất lượng, chủ xe cũng chất lượng không kém. Ngập nước gần tới cổ thế kia mà vẫn chạy xe máy được. Chịu đấy"

"Nhất anh ấy rồi, ai mà chạy xe được kiểu này thì tôi chắp tay xin lạy đấy"

"Đúng là đi như lướt thật, nhìn cứ như đang cưỡi cá sấu ấy nhỉ? Quá đỉnh", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn