Tập đoàn bán lẻ Y-mart, thành phố Gwangju, Hàn Quốc tìm hiểu về tiềm năng hợp tác đầu tư tại tỉnh Nghệ An

Về phía Tập đoàn bán lẻ Y-mart, thành phố Gwangju, Hàn Quốc có Ông Seogjin Kim – Giám đốc điều hành Y-mart; ông Chanyuk Kim – Giám đốc phát triển chi nhánh Y-mart.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Ngoại vụ, KH&ĐT, Xây dựng, Công thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Bày tỏ sự vui mừng khi được đón Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Nghệ An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã giới thiệu khái quát một số thông tin về tỉnh Nghệ An.

Nghệ An có diện tích đất tự nhiên lớn nhất cả nước, địa hình phong phú, đa dạng, có biển, đồng bằng, trung du và miền núi. Dân số xếp thứ tư trong cả nước, trong đó có khoảng 1,9 triệu người trong độ tuổi lao động và tỷ lệ lao động có tay nghề khá cao. Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - danh nhân văn hoá thế giới; vùng đất nổi tiếng có truyền thống hiếu học, học giỏi, cần cù, sáng tạo; là trung tâm giáo dục - đào tạo của khu vực Bắc miền Trung với 06 trường Đại học, 11 trường Cao đẳng, hơn 70 trường Trung cấp và Trung tâm dạy nghề.

Quy mô kinh tế (GRDP) năm 2022 đạt 175.740 tỷ đồng, đứng thứ 2 trong Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, đứng thứ 10 cả nước. Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, tăng cả về quy mô, số lượng và chất lượng dự án, nhất là thu hút các dự án FDI là điểm sáng nổi bật trong những năm gần đây. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh: Chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) năm 2021 xếp thứ 15 cả nước; chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) xếp thứ 17 cả nước; riêng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc tốp đầu khu vực Bắc Trung Bộ (thứ 3 sau Huế và Hà Tĩnh), xếp thứ 30 cả nước. Năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước, với tổng vốn đăng ký gần 1 tỷ USD.

Lũy kế đến nay, Nghệ An đã thu hút được 118 dự án FDI thuộc 15 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng số vốn đăng ký 2,58 tỷ USD. Trong đó, nhiều dự án FDI quy mô lớn trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm điện tử, phụ tùng ô tô của các tập đoàn lớn như Goertek (500 triệu USD), Ju Teng (200 triệu USD), Everwin (200 triệu USD)... Riêng đầu tư Hàn Quốc có 23 dự án/166.70 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt gần 2,49 tỷ USD. Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn như: Tôn, thép các loại, dệt may, linh kiện điện tử, hoa quả chế biến và nước hoa quả, giày dép các loại, viên nén gỗ, đá ốp lát, hàng thủ công mỹ nghệ... Thị trường xuất khẩu gồm 127 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu sang Hàn Quốc chiếm 13%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long khẳng định để đạt được những kết quả đó, trong những năm qua tỉnh Nghệ An luôn quan tâm đến cải cách hành chính, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy mạnh mẽ thu hút đầu tư; tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đồng thời, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, bố trí nguồn vốn có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông như cảng biển, sân bay; quan tâm đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư. Đây là những tiền đề quan trọng để khai thác hiệu quả và phát huy lợi thế của tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết: Tháng 10/2022, đoàn công tác của Chính quyền thành phố Gwangju do Ngài Phó Thị trưởng cùng Phó Chủ tịch Hội đồng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Nghệ An. Cũng trong dịp này hai địa phương đã ký kết Thỏa thuận hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực. Từ đó đến nay, hai bên đã có nhiều hoạt động trao đổi đoàn. Hoạt động của đoàn Y-mart hôm nay tại Nghệ An cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác giữa hai địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng chuyến thăm này sẽ là bước tiến lớn trong việc đầu tư mở rộng thị trường của Y-mart tại Nghệ An; đồng thời bày tỏ tỉnh Nghệ An rất muốn được lắng nghe những chiến lược của Y-mart triển khai tại Nghệ An để cùng đồng hành và hỗ trợ hết sức để dự án sớm đi vào hoạt động.

Ông Seogjin Kim – Giám đốc điều hành Y-mart cho biết Tập đoàn đang quan tâm xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Ông Seogjin Kim – Giám đốc điều hành Y-mart mong mối quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và Y-mart được kết nối hơn nữa trong thời gian tới.

Giám đốc điều hành Y-mart cho biết hiện Tập đoàn đang quan tâm đến các sản phẩm dụng cụ làm bếp của Công ty TNHH sản xuất thương mại Hồng Sơn, sản phẩm rau củ quả sạch, mực khô... của tỉnh; đồng thời, cân nhắc việc xuất khẩu các sản phẩm của Hàn Quốc sang thị trường Nghệ An như nho xanh hiện là mặt hàng người Nghệ An đang ưa chuộng. Trong quá trình khảo sát sản phẩm tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Hồng Sơn, Giám đốc điều hành Y-mart mong muốn chính quyền hỗ trợ hợp tác để có đơn hàng đầu tiên. Đồng thời, tỉnh tạo điều kiện giới thiệu địa điểm, nguồn nhân lực, hỗ trợ thành lập pháp nhân để Y-mart xúc tiến đầu tư trong thời gian tới.

Dịp này, tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm cho các thành viên

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn