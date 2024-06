Tạm đình chỉ khách sạn vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy

Trong tỉnh

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH), Công an tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định về việc thông báo công khai thông tin tạm đình chỉ hoạt động đối với toàn bộ các hạng mục công trình thuộc cơ sở Khách sạn Nam Hiền 2, do cơ sở này vi phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định về phòng cháy và chữa cháy.