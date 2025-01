Sương mù dày đặc bao phủ các tuyến đường ở thành phố Vinh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 8/1, Nghệ An có nhiều mây, mưa vài nơi, sáng sớm sương mù, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 22-25 độ C.