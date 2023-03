Sôi động đêm chung kết Lễ hội áo dài hoa cúc biển Cửa Lò

Your browser does not support the video tag.

Video hấp dẫn đêm chung kết Lễ hội áo dài Hoa cúc biển Cửa Lò 2023.

Tối 18/3, tại Công viên Hoa cúc biển, UBND thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) đã tổ chức vòng chung kết Lễ hội áo dài hoa cúc biển Cửa Lò 2023.

Lễ hội Áo dài Hoa cúc biển Cửa Lò 2023 do UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và Liên đoàn lao động thị xã tổ chức. Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò, góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa hình ảnh hoa cúc biển - loài hoa đặc trưng của biển Cửa Lò; đồng thời tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam thông qua tà áo dài truyền thống.

Để tổ chức lễ hội, Cửa Lò đã sớm xây dựng kế hoạch triển khai với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn. Dù là lần đầu tổ chức nhưng lễ hội đã thu hút 408 thí sinh tham gia vòng sơ khảo.

Qua tuyển chọn từ vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 50 thí sinh xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng bán kết và tổ chức trong 2 ngày 11-12/3. Sau khi vòng bán kết diễn ra, Ban tổ chức đã lựa chọn 29 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết tranh tài

Ở đêm chung kết, Lễ hội được tổ chức trực tiếp dưới hình thức festival áo dài. Các thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi trình diễn áo dài hoa cúc biển, ứng xử và phần thi năng khiếu.

Các thí sinh trong top 29 thực hiện phần thi trình diễn áo dài.

Các thí sinh lung linh với những tà áo dài đầy màu sắc rực rỡ. Đặc biệt, trên áo dài của các thí sinh luôn xuất hiện hình ảnh hoa cúc biển - loài hoa đặc trưng của biển Cửa Lò.

Qua các phần thi, Ban tổ chức tiếp tục lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc đi tiếp vào vòng trong với phần thi ứng xử.

Ở phần thi ứng xử, các thí sinh sẽ có 1 phút 30 giây để trả lời câu hỏi của Ban tổ chức đưa ra. Nhiều thí sinh đã có những câu trả lời xuất sắc, lưu loát và nhận được lời khen từ khán giả có mặt tại đêm chung kết.

Các thí sinh còn thể hiện tài năng với những màn múa, màn biểu diễn nghệ thuật trong đêm chung kết.

Qua các phần thi, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao thưởng cho các thí sinh xuất sắc nhất. Theo đó, Ban tổ chức trao 1 giải nhất trị giá 70 triệu đồng. 2 giải nhì trị giá 50 triệu đồng/giải. 3 giải ba trị giá 20 triệu đồng. 4 giải khuyến khích trị giá 10 triệu đồng. Các thí sinh còn được nhận nhiều phần quà bao gồm sử dụng các sản phẩm đến từ các nhà tài trợ.

Có 3 giải phụ được trao gồm thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất, thí sinh được yêu thích nhất, thí sinh tài năng nhất trị giá 10 triệu đồng/giải. Trong ảnh, thí sinh có SBD 52 Nguyễn Thị Phương đạt danh hiệu thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất. Thí sinh mang SBD 212 Hoàng Thị Anh Trang đạt danh hiệu thí sinh tài năng nhất.

Thí sinh SBD 50 Nguyễn Thị Hồng là thí sinh được yêu thích nhất.

3 thí sinh đạt giải 3 của cuộc thi gồm: thí sinh có SBD 234 Nguyễn Thị Huyền Châu; SBD 05 Trần Thị Thúy và SBD 163 Phạm Ngọc Diệp.

2 giải nhì của cuộc thi được trao cho thí sinh có SBD 106 Nguyễn Thị Quỳnh Trang và thí sinh SBD 164 Trương Thị Vinh Thương.

Khoảnh khắc vui mừng của thí sinh có SBD 68 Biện Thị Mỹ Linh (đến từ Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh) đạt giải nhất cuộc thi.

Biện Thị Mỹ Linh - người đạt giải cao nhất của cuộc thi sẽ là gương mặt đại diện, quảng bá du lịch Cửa Lò trong năm 2023.

Khoảnh khắc vui sướng của các thí sinh đạt giải trong đêm chung kết.

Người thân chúc mừng các thí sinh.

Đêm chung kết Lễ hội áo dài hoa cúc biển Cửa Lò 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp, mở màn cho các chuỗi sự kiện văn hóa đặc sắc đón chào năm du lịch Cửa Lò 2023.

