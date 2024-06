Show Hương Tràm lại gặp kiếp nạn với mưa: Sân khấu ngập nước, khán giả vừa ngâm chân vừa nghe hát!

Tối 9/6, Hương Tràm đã có đêm diễn Em Gái Mưa tại thành phố Hải Phòng. Không biết là vô tình hay hữu ý mà biệt danh "em gái mưa" một lần nữa "vận" vào show diễn của Hương Tràm. Trước khi show sáng đèn, trời Hải Phòng mưa trắng trời, đường phố ngập lụt. Nhưng rất may mắn cho Hương Tràm và hàng trăm khán giả khi mưa tạnh, trời mát mẻ khi đến giờ diễn.

Tuy nhiên, hệ quả mà cơn mưa như trút nước để lại trước đó vẫn ảnh hưởng nặng nề đến khán giả như thế này đây...

Toàn bộ khu vực tổ chức ngập nước lênh láng dù cơn mưa đã tạnh.

Khán giả mặc đồ đẹp đến xem biểu diễn nhưng ai nấy cũng phải dùng bọc ni lông bọc lại giày của mình, tạo ra cảnh tượng khá hài hước như thế này...

Hàng trăm chiếc ghế ngập trong mực nước có lúc lên đến hơn mắt cá chân...

Khán giả được một dịp xem ca nhạc nhớ đời: vừa nghe Hương Tràm hát, vừa ngâm chân,...

Quả là quá tội cho khán giả Hải Phòng hôm nay!

Cảnh tượng không ai mong muốn khi làm show.

Còn nhớ cách đây ít tuần, trong show diễn đánh dấu lần trở về nước của Hương Tràm sau 5 năm du học Mỹ, trời Hà Nội đổ mưa lớn đến mức khiến show diễn phải bị hủy bỏ khẩn cấp, bất chấp hàng trăm khán giả đã có mặt đông đủ tại khu vực vườn hoa trong khuôn viên Nhà Hát Lớn Hà Nội. Đêm nhạc nhanh chóng được dời sang đêm kế tiếp và may mắn diễn ra trong thời tiết thuận lợi.

Trở lại với Hải Phòng, Hương Tràm đã có đêm diễn trọn vẹn tuy nhiên mực nước dâng cao khiến cô khó có thể xuống phía dưới hàng ghế khán giả giao lưu. Khán giả sau khi kết show muốn lên tặng hoa cho cô cũng phải vượt qua "kiếp nạn" màn nước này!

Hương Tràm thân thiện giao lưu cùng khán giả Hải Phòng trong đêm nhạc tối 9/6, khán giả phải lội nước để lên sân khấu gặp nữ ca sĩ.

