Sẽ dùng số định danh cá nhân làm mã số thuế từ 1/7/2025

Việc đồng bộ hóa số định danh cá nhân làm mã số thuế sẽ tạo ra kho hệ thống cơ sở dữ liệu liên thông xuyên suốt, mang lại lợi ích lớn cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là cơ quan quản lý nhà nước.

Để đồng bộ hoá số định danh cá nhân, căn cước công dân làm mã số thuế nhằm cắt giảm và đơn giản thủ tục hành chính, giảm gánh nặng tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2025. Từ 1/7 tới đây, người dân sẽ chỉ cần nhớ và sử dụng duy nhất một dãy số đó chính là dãy số trên căn cước công dân để thay thế cho mã số thuế cá nhân. Và đây là niềm vui không chỉ của người dân, doanh nghiệp và cả cơ quan quản lý thuế.

Ghi nhận về sự tiện lợi của việc cắt giảm thủ tục hành chính thuế có hiệu lực từ 1/7 tới đây, chị Trần Thanh Nga một nhân viên thu ngân tại hệ thống cửa hàng điện Máy Xanh cho biết: “Từ ngày 1/7, cả mã số thuế cũng đã được tích hợp trong VNeID rồi nên tôi đi ra ngoài đường hay đi đâu thì không cần mang bất cứ quá nhiều giấy tờ, giảm rất nhiều thời gian”.

Từ 1/7/2025, các cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh sử dụng mã số định danh thay mã số thuế

Ông Trần Xuân Trường, Giám đốc Công ty Thương mại cổ phần xuất nhập khẩu nông thuỷ sản cho rằng: với các doanh nghiệp thì việc sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế sẽ tiết kiệm được thời gian và giảm thiểu rủi ro về xử phạt hành chính khi trước đây có lỡ đăng ký mã số thuế cho người lao động bị muộn so với quy định.

“Chỉ cần căn cước công dân, một mã định danh và đặc biệt trên app VNeID thì chúng ta chỉ cần nhớ và sử dụng làm được hết, tích hợp từ bảo hiểm y tế, bằng lái xe các loại thẻ ngân hàng, mã số thuế đều vào VNeID. Đứng trên phương diện là một công dân cũng như một chủ doanh nghiệp thì thấy rất là thuận lợi, thuận tiện” - ông Trần Xuân Trường nói.

Theo cơ quan thuế, số định danh cá nhân là một mã số duy nhất được cấp cho mỗi công dân, do Bộ Công an cấp. Người dân đã có căn cước công dân 12 số có thể sử dụng số căn cước như số định danh cá nhân. Với trẻ em, mã số định danh được in trên Giấy khai sinh và được coi là mã số thuế. Điều này sẽ giải quyết được những vướng mắc hiện nay trong việc quản lý mã số thuế phụ thuộc, bởi thực tế đã có không ít trẻ em đã có các nguồn thu nhập khác nhau.

Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam cho rằng: việc chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế sẽ giúp khắc phục tình trạng một cá nhân sở hữu nhiều mã số thuế, vốn gây khó khăn trong việc quyết toán và hoàn thuế trước đây.

“Trẻ em cũng có nguồn thu nhập ví dụ như tiền thừa kế, rồi quà tặng thậm chí các cháu còn bé nhưng đã có thu nhập do làm người mẫu thì sẽ sử dụng mã định danh hiện nay đã cấp cho người sinh ra để đến khi trưởng thành thì mã định danh đó chuyển thành căn cước công dân và như vậy cùng một hệ thống thống nhất phù hợp với cơ quan quản lý cũng là đơn giản cho người nộp thuế và đơn giản cho công dân. Công dân thì phải nhớ mã số căn cước công dân của tôi là bao nhiêu, mã số thuế là bao nhiêu, mã số bảo hiểm là bao nhiêu. Một lần phải khai nhiều thông tin khác nhau. Bây giờ chỉ cần một thông tin là căn cước công dân thì áp dụng cho tất” - bà Nguyễn Thị Cúc đánh giá.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, khi người dân được cấp căn cước công dân sẽ được coi như cấp mã số thuế. Điều này giúp ngăn ngừa tình trạng trùng lặp thông tin và đảm bảo mỗi cá nhân chỉ có một mã số thuế duy nhất, giúp cải thiện tính chính xác và minh bạch trong quản lý thuế. Để triển khai hiệu quả, từ năm 2023 ngành thuế đã tập trung rà soát, chuẩn hóa mã số thuế cá nhân. Tỷ lệ rà soát khớp đúng hiện tại đã đạt trên 90%.

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Kê khai và Kế toán thuế, Cục thuế, Bộ Tài chính cho biết: “Thay là vì yêu cầu từng người dân đến cơ quan thuế để cập nhật các thông tin thì cơ quan thuế đã chủ động làm việc với đơn vị chủ quản của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kết nối, để đồng bộ, rà soát chuẩn hoá các dữ liệu đăng ký thuế của cá nhân. Để phục vụ cho thời điểm ngày 1/7/2025 thì sẽ chuyển đổi toàn bộ mã số thuế cá nhân sang sử dụng căn cước công dân”.

Theo Cơ quan thuế, mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh sẽ được thực hiện đến hết ngày 30/6 năm nay. Kể từ ngày 1/7 trở đi, số định danh cá nhân sẽ thay thế cho mã số thuế. Về cơ bản người nộp thuế sẽ không phải thực hiện thủ tục gì thêm, nếu thông tin về mã định danh đã khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cục thuế cũng cho biết, đến nay còn một số đối tượng khó tìm kiếm, dữ liệu chưa được đồng bộ, Cục Thuế tiếp tục rà soát.

Các trường hợp có nhiều mã số thuế hầu hết do trong quá khứ phát sinh giao dịch dân sự từ các giấy tờ nhân thân khác nhau (như chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân)… thì cơ quan thuế phối hợp với Bộ Công an (Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội C06) triển khai nhiều giải pháp về chia sẻ dữ liệu, truy vấn dữ liệu, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế rà soát, chuẩn hóa thông tin mã số thuế cá nhân.

Đối với trường hợp các mã số thuế có thông tin đăng ký thuế còn chưa khớp đúng, thì mã số thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế trước khi tiếp tục sử dụng mã số thuế để thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan thuế.

Tác giả: Phạm Hạnh

Nguồn tin: Báo VOV