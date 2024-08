Sẽ đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ quy định tại Quy chế này gồm 14 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ năm 2023 đạt khá, với tốc độ tăng trưởng đạt 5,51%, cao hơn so với tăng trưởng chung cả nước, GRDP bình quân vùng đạt 75,6 triệu đồng/người, tăng 8% so năm 2022, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt khoảng 5,5%, cao hơn so bình quân cả nước.