Sát hại bạn gái trong nhà nghỉ rồi tự tử bất thành

Công an TP Đà Nẵng mới di lý nghi phạm Phan Văn Minh (27 tuổi, trú thôn 2, xã Kon Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) từ Quảng Nam về TP Đà Nẵng để làm rõ nghi án Minh giết bạn gái do mâu thuẫn tình cảm.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Thông tin ban đầu, ngày 14/10, Minh đến thuê nhà nghỉ T.B (khu vực trước Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, địa bàn phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Sau đó Minh đi ra ngoài và khoảng 23h ngày 15/10, Minh quay lại phòng cùng với chị Y. H., (23 tuổi, trú huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum). Cả hai ở trong phòng đến 11h ngày 16/10, Minh rời nhà nghỉ.

Đến chiều 16/10, nhân viên nhà nghỉ T.B. thấy khách ở lâu trong phòng không ra ngoài, gọi không phản hồi nên mở cửa vào thì phát hiện một cô gái đã tử vong. Ngay sau đó, nhân viên đã báo cho chủ nhà nghỉ gọi lực lượng công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương phối hợp công an các tỉnh, thành lân cận truy xét nghi phạm.

Quá trình điều tra xác định, sau khi giết bạn gái, Phan Văn Minh trốn đến xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) và uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng lực lượng công an đã ngăn chặn kịp thời.

Ban đầu Minh khai nhận nguyên nhân giết bạn gái vì mâu thuẫn tình cảm.

Công an TP Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, khởi tố Phan Văn Minh về hành vi giết người.

Tác giả: Anh Huy

Nguồn tin: baophapluat.vn