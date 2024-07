Sách giáo khoa cho năm học mới: Nghiêm cấm bán 'bia kèm lạc'

Ông Nguyễn Phong Yên - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (đơn vị phát hành sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) cho biết: “Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất ở sách thật/giả mà phụ huynh có thể phát hiện bằng mắt thường là màu sắc, chất liệu. Sách thật khi cầm thấy chắc tay, mực đẹp, in rõ, cả nội dung và hình ảnh. Trong khi đó, sách giả thường có chất lượng in kém hơn, nên sản phẩm sẽ nhẹ hơn, màu tối, dễ lem mực. Các hình ảnh trong sách giả thường nhòe, mờ, một số chỗ mất nét, không nhìn rõ chữ. Tổng quan không sắc sảo như sách thật. Ngoài ra là mã thẻ cào. Mỗi cuốn sách do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành đều được dán một mã tem chống giả riêng”.