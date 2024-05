Robot "thần tốc" hoàn thành nhiệm vụ, thông hầm xuyên núi duy nhất trên cao tốc 12.548 tỷ đồng

Khoan thông ống hầm xuyên núi duy nhất

Sau 10 tháng thi công, hầm đường bộ Đèo Bụt, hầm xuyên núi duy nhất trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam ở Hà Tĩnh đã đạt dấu mốc quan trọng khi đơn vị thi công hoàn thành việc khoan thông ống hầm phải theo hướng từ Bắc vào Nam.

Hầm Đèo Bụt kết nối xã Kỳ Hoa (thị xã Kỳ Anh) với xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh) của tỉnh Hà Tĩnh, được quy hoạch bao gồm hai ống hầm, với ống hầm bên phải dài 840m và ống hầm bên trái dài 716m. Công tác thi công được tiến hành bắt đầu từ ống hầm bên phải.

Ống bên phải hầm Đèo Bụt đã thông hoàn toàn. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Vào tháng 7 năm 2023, Tập đoàn Sơn Hải khởi công khoan ống hầm Đèo Bụt và đã huy động lực lượng kĩ sư, công nhân lành nghề cùng hệ thống máy móc, thiết bị tiên tiến.

Đơn vị thi công đánh giá, tình hình địa chất tại núi Đèo Bụt không quá phức tạp, góp phần tạo thuận lợi cho quá trình thi công và việc đào hầm trong lòng núi cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi điều kiện thời tiết nên mọi việc diễn ra thuận lợi.

Tuy nhiên, bên cạnh việc đảm bảo tiến độ "thần tốc" và chất lượng công trình, yếu tố an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu của nhà thầu.

Những mét đất, đá cuối cùng tại ống hầm bên phải hầm đèo Bụt được đào thông vào ngày 19/5. Ảnh: TPO

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, ống hầm bên phải dài 840m đã được khoan thông. Hiện tại, nhà thầu đang tiếp tục công việc chống thấm, đổ bê tông vỏ hầm và khoan ống hầm bên trái.

Sau khi hoàn thiện, với 2 ống hầm trái phải lưu thông mỗi chiều sẽ giúp bảo đảm an toàn giao thông, giảm chi phí vận hành dự án.

Hầm Đèo Bụt được thi công như thế nào?

Việc thi công hầm chủ yếu bằng phương pháp khoan đá và nổ mìn. Phương án nổ mìn được tối ưu hóa, số lượng kíp nổ trên mỗi gương đào được tính toán chặt chẽ, đạt hiệu quả mà không gây chấn động, lỗ khoan nổ không quá lớn.

Nhà thầu đã tính toán chu toàn từ khảo sát địa chất để xác định vùng đá ở cấp nào, quyết định cách nổ mìn, nổ sâu bao nhiêu mét, bao nhiêu thuốc nổ. Trước đây, khi nổ mìn thì thường phần đất đá bị lẹm ra khá lớn và phải đắp bêtông bù vào, song hiện nay đơn vị thiết kế đã áp dụng công nghệ số, tính toán lượng kíp nổ tối ưu.

Bên cạnh đó, nhờ vào việc thi công trong lòng núi không bị ảnh hưởng bởi mưa gió, đơn vị đã bố trí 3 ca làm việc với 4 kíp từ sáng đến đêm, tổng cộng 200 cán bộ, kỹ sư và công nhân tham gia để có kết quả "thần tốc" nhất.

Những máy khoan robot hiện đại cùng đội ngũ hàng trăm công nhân làm việc không ngừng nghỉ 24/7 trong 10 tháng qua.

Toàn cảnh hầm Đèo Bụt. Ảnh: Tập đoàn Sơn Hải

Sau khi nổ mìn khai phá, những ống sắt được đóng vào nền đá, sau đó công nhân sẽ bơm bê tông vào các khe hở giữa đá và đất nhằm tăng cường độ chắc cho vòm hầm. Mỗi ống hầm đều có hai giàn khoan để hỗ trợ việc khoan và bơm bê tông.

Trong quá trình khoan hầm, mỗi ống hầm đều có hệ thống ống lớn để hút bụi, giảm tiếng ồn và thông thoáng không khí, đặc biệt sau các đợt nổ mìn khoan đá. Đèn điện cũng được lắp đặt trong hầm để hỗ trợ công việc của kỹ sư và công nhân.

Công nghệ thiết bị mới cũng áp dụng cho việc khoan đào, hệ thống GPS cho phép định vị chính xác khi đào từ hai đầu núi dù khoảng cách hàng km, giúp đo tâm đường hầm hai phía có lệch nhau hay không.

Cận cảnh quá trình thi công tại hầm Đèo Bụt. Nguồn: Hà Tĩnh TV

Hầm đường bộ Đèo Bụt là gói thầu thành phần của Dự án cao tốc Vũng Áng – Bùng dài 55,34 km. Tuyến cao tốc có tổng vốn đầu tư 12.548 tỷ đồng đi qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh (12,9 km) và Quảng Bình (42,44 km) do Ban QLDA6 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư. Vũng Áng – Bùng là một trong ba dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đang được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh. Theo kế hoạch, dự án cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh hoàn thành vào tháng 12/2025, tuy nhiên, Bộ GTVT, chủ đầu tư, đơn vị thi công đang nỗ lực phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành công trình trước 4 - 6 tháng. Khi đưa vào khai thác, hầm Đèo Bụt là một trong những điểm nhấn trên đoạn cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh.

