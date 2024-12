Quảng cáo trường mầm non quốc tế Mỹ nhưng 5 lần 'hứa suông' trả lương giáo viên

Học sinh theo học tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập Núi Hoa Hồng Long Biên (Hà Nội) đang phải nghỉ học vì trường chậm lương, giáo viên đình công - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Hôm nay đã là ngày thứ 2 các trẻ theo học tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập Núi Hoa Hồng (phường Phúc Đồng, quận Long Biên) phải dừng đến lớp vì trường liên tục "hứa suông" trong việc trả lương cho giáo viên.

Giáo viên "đình công", học sinh phải dừng đến lớp

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 2-12, chị Đ.T.N. (quận Long Biên) cho biết có con đang học lớp 2 tuổi tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập Núi Hoa Hồng (phường Phúc Đồng, quận Long Biên), mức học phí 7 triệu đồng/tháng.

Theo chị N. chương trình học có hai hệ, gồm 7 triệu đồng/tháng và 10 triệu đồng/tháng, nhiều phụ huynh đã nộp học phí cho con từ 6 tháng đến 1 năm.

"Tối 1-12 tôi giật mình khi nhận thông tin các giáo viên của trường đã đình công vì trường nhiều lần thất hẹn trả lương giáo viên, trong ngày 2-12 con em buộc phải nghỉ học vì không có giáo viên đứng lớp.

Chúng tôi vô cùng bức xúc khi đã đóng đầy đủ học phí cho con mà trường lại không giải quyết vấn đề tiền lương cho giáo viên.

Nguyện vọng của tôi lấy lại được số tiền đã đóng vào trường, không muốn cho con tiếp tục học tại đây nữa, bởi một lần bất tín vạn lần bất tin", chị N. nói.

Một giáo viên tại cơ sở Long Biên, cho biết cơ sở giáo dục mầm non độc lập Núi Hoa Hồng thường trả lương giáo viên vào ngày 10 hằng tháng, tuy nhiên đến ngày 1-12, sau 4 lần hứa hẹn thì nhà trường vẫn không trả lương tháng 10-2024, khiến các giáo viên mất niềm tin vào trường.

"Nhà trường có hứa hẹn, chúng tôi đã cho nhà trường cơ hội để đồng hành, để vượt qua khó khăn, tuy nhiên sau những lần hứa hẹn trường đều không làm theo cam kết, do vậy chúng tôi cảm thấy mất niềm tin về nhà trường.

Chúng tôi cũng không thể chờ đợi quá lâu, do vậy chúng tôi đã quyết định thông báo với phụ huynh về tình hình của nhà trường và xin phép các cô sẽ nghỉ việc để tìm công việc khác mưu sinh", giáo viên này nói.

Bà Tạ Thị Mai Phương (áo trắng) làm việc với các phụ huynh, giáo viên hôm 2-12 - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Tổ chức họp phụ huynh, ký cam kết trả lương rồi lại… thất hẹn

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, cơ sở giáo dục mầm non độc lập Núi Hoa Hồng nằm tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

Phía bên ngoài, được treo nhiều biển quảng cáo hoành tráng như Trường mầm non quốc tế Mỹ Rosemont, Rosemont Kindergarten. Các bảng thông báo liên tục tuyển sinh các bé từ 1-6 tuổi.

Trong buổi sáng 2-12, có khoảng 20 phụ huynh cùng các giáo viên đã có mặt tại trụ cơ sở giáo dục mầm non độc lập Núi Hoa Hồng để dự cuộc họp phụ huynh, nghe đại diện trường trình bày các kế hoạch định hướng phát triển sau sự việc các bé phải dừng đến lớp vì giáo viên đình công.

Tại buổi làm việc, bà Tạ Thị Phương Mai cho biết bà là đại diện theo ủy quyền của công ty cổ phần hợp tác quốc tế Rosemont, được cử đại diện làm việc với các phụ huynh.

Đồng thời xác nhận vì lỗi nhà trường chưa trả lương tháng 10 cho giáo viên nên mới xảy ra việc học sinh phải tạm nghỉ học 1 ngày.

Theo bà Mai lý giải, những khó khăn nhà trường đang gặp phải là do chủ cũ của cơ sở mầm non này là bà Nhung đã "ôm" từ 5-7 tỉ đồng của phụ huynh nộp thời điểm trước tháng 3-2024, nên việc vận hành trường trở nên khó khăn.

"Cô Nhung là chủ cũ của trường, vì khó khăn về tài chính cho nên đã chuyển cổ phần cho đơn vị mới. Một trong những người đơn vị mới có tôi.

Ở thời điểm hiện tại chúng tôi mới nợ lương giáo viên khoảng 20 ngày. Thời điểm khó khăn nhất chúng tôi nợ nhà cung cấp, nợ tiền nhà, nợ lương nhân viên... Nếu thời điểm đấy chúng tôi không đứng ra thì ngôi trường này đã bị dừng hoạt động ngay lập tức", bà Mai thông tin đến phụ huynh.

Vì không còn niềm tin với ban lãnh đạo trường, tại buổi làm việc một số phụ huynh đã yêu cầu nhà trường hoàn lại học phí đã nộp, bà Mai cho biết bản thân chỉ là một thành viên đại diện cho ban lãnh đạo nên không có đủ khả năng, trách nhiệm và quyền hạn để đưa ra câu trả lời ngay.

Bà Mai cùng các phụ huynh thống nhất nội dung biên bản cuộc họp - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Sau hơn 3 giờ đối thoại với phụ huynh, bà Mai đã lập biên bản cuộc họp và cam kết trong giờ hành chính ngày 2-12, nhà trường sẽ thanh toán toàn bộ lương cho giáo viên để đảm bảo ngày 3-12 tiếp tục được đón các học sinh đến trường như bình thường.

Đồng thời cho biết, nhà trường có lực lượng giáo viên đủ kỹ năng sư phạm, có thể điều chuyển từ các cơ sở hoặc tuyển mới để đón trẻ và chăm sóc trẻ từ ngày 3-12.

Việc này sẽ được thực hiện nếu các giáo viên đã nhận lương đủ trong ngày 2-12 mà vẫn không có nhu cầu gắn kết, không tới trường dạy học nữa.

Tuy nhiên, đến 20h30 ngày 2-12 các giáo viên tại cơ sở Long Biên vẫn chưa nhận được khoản tiền lương nào từ nhà trường chuyển vào tài khoản.

Đến 21h39 cùng ngày, nhà trường tiếp tục gửi thư ngỏ tới các phụ huynh, giáo viên và nhân viên tại cơ sở Long Biên về việc tạm dừng hoạt động ngày 3-12.

"Nguyên nhân của sự thay đổi này là do một số vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch, khiến nhà trường cần có thời gian điều chỉnh và giải quyết. Điều này đồng nghĩa với việc các em học sinh sẽ không thể đến trường trong ngày 3-12.

Chúng tôi cam kết sẽ cố gắng hết sức để thanh toán và giải quyết các vấn đề liên quan và đảm bảo mọi hoạt động của nhà trường sẽ trở lại bình thường ngay sau đó", thông báo nêu rõ.

Sở GD-ĐT Hà Nội: Yêu cầu đảm bảo quyền lợi giáo viên và trẻ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Đinh Thị Bich Thủy, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh của phụ huynh đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên xác minh sự việc và phối hợp với UBND phường Phúc Đồng xử lý.

Theo bà Bích Thủy, cơ sở mầm non được phụ huynh phản ánh được đăng ký cấp phép vào tháng 3-2023 với tên cơ sở mầm non độc lập Núi hoa hồng chứ không phải "trường mầm non quốc tế Mỹ Rosemont". Chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Nhung.

Việc xác minh cho thấy cơ sở đang nợ lương giáo viên dẫn tới việc giáo viên nghỉ dạy, cơ sở không thể tiếp nhận trẻ. Sở đã đề nghị phòng phối hợp với UBND phường làm việc với chủ cơ sở. Theo báo cáo, hiện chủ trường đã tạm ứng một phần lương cho giáo viên và cam kết thời hạn trả số lương còn nợ.

"Chúng tôi yêu cầu tiếp tục làm rõ trách nhiệm đảm bảo quyền lợi chính đáng của giáo viên và của trẻ đồng thời kiểm tra các điều kiện đảm bảo hoạt động. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, phường sẽ có quyết định liên quan tới cơ sở này.

Trả lời Tuổi Trẻ Online về việc liệu địa bàn phường Phúc Đồng - quận Long Biên có thiếu chỗ học cho trẻ mầm non không nếu như cơ sở trên phải đóng cửa, bà Đinh Thị Bích Thủy khẳng định: Địa bàn phường không thiếu chỗ cho trẻ mầm non trong độ tuổi.

Cụ thể tại phường Phúc Đồng có 2 trường mầm non công lập, 1 trường mầm non chất lượng cao, 3 trường mầm non tư thục và 4 nhóm lớp.

Trong đó, ở trường mầm non công lập hiện vẫn còn dư phòng học. Vì thế việc lựa chọn cơ sở mầm non Núi hoa hồng là do lựa chọn của phụ huynh, không xuất phát từ việc thiếu chỗ học ở các cơ sở khác.

Bức xúc vì chưa có ngày học sinh được đến trường Ngày 3-12, chị N.T.S. cho bết bản thân đã quá mất lòng tin vào nhà trường khi đêm 2-12 tiếp tục nhận thông tin con vẫn phải nghỉ học vì trường hứa lần thứ 5 nhưng vẫn không trả lương cho giáo viên. "Hứa hẹn, ký biên bản cam kết trả lương giáo viên "chắc như đinh đóng cột", nhưng giáo viên vẫn không nhận được lương, trường thông báo học sinh tiếp tục nghỉ nhưng không có thông tin sẽ giải quyết trong thời gian bao lâu. Phụ huynh chúng tôi đang không rõ ban lãnh đạo trường là ai, thông tin rất mập mờ. Chúng tôi đang nóng ruột vì con có trở lại trường học được nữa hay không, nhiều người đã phải nghỉ làm để ở nhà giữ con", chị S. nói. Theo trên cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cơ sở giáo dục mầm non độc lập Núi Hoa Hồng nằm tại số 27-29 Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, do bà Nguyễn Thị Nhung là chủ cơ sở. Tổng số trẻ tại cơ sở là 35, tổng số giáo viên có trình độ chuyên môn sư phạm là 5.

Tác giả:Nguyên Bảo - Vĩnh Hà

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ