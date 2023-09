Phòng khám ép người bệnh ký gói phá thai 29 triệu đồng, chuyển khoản ngay trên giường bệnh

Phòng khám Y học Sài Gòn - nơi bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện ép người bệnh ký gói phá thai 29 triệu đồng - Ảnh: Sở Y tế cung cấp

Hành vi có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền", "vi phạm cả về pháp luật và đạo đức hành nghề" này vừa được Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện tại Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Y học Sài Gòn (địa chỉ số 153-155 Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5).

Phòng khám này đã ép người bệnh ký gói phá thai 29 triệu đồng và phải chuyển khoản ngay trên giường bệnh.

Ép chuyển tiền ngay trên giường bệnh

Ngày 21-9, ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản và tạm đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh của phòng khám này, lý do không đảm bảo điều kiện nhân sự; điều kiện an toàn người bệnh sau khi được can thiệp thủ thuật và tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm.

Trước đó, vào lúc 18h ngày 19-9, Thanh tra Sở Y tế nhận được điện thoại kêu cứu bị "Phòng khám Y học Sài Gòn" giữ lại để "vẽ bệnh, moi tiền".

Nạn nhân là chị H.O., 38 tuổi. Thanh tra Sở Y tế lập tức phối hợp với các cơ quan chức năng quận 5 kiểm tra đột xuất Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Y học Sài Gòn (gọi tắt là Phòng khám Y học Sài Gòn).

Tại phòng khám có chị H.O. (người kêu cứu), cùng hai phụ nữ khác đến khám vì muốn chấm dứt thai kỳ và đều vừa được phòng khám thực hiện thủ thuật này.

Thanh tra Sở Y tế ghi nhận thời điểm này không có bác sĩ phụ sản nào có mặt tại phòng khám, phòng khám cũng không cung cấp được hồ sơ khám chữa bệnh và hóa đơn thu phí người bệnh.

Trình bày với Thanh tra Sở Y tế, chị H.O. nói sau khi khám phụ khoa, phòng khám này cho biết đã phát hiện ra thai nhi và tư vấn chi phí gói phá thai 2 triệu đồng và làm không đau.

"Tuy nhiên quá trình làm thủ thuật phá thai, phòng khám này yêu cầu ký gói 29 triệu đồng mới làm tiếp, nếu không sẽ làm chảy máu nhiều và rất đau. Họ gây áp lực yêu cầu chuyển khoản ngay trên giường bệnh…" - chị H.O. kể.

Tuy vậy, lúc này chị H.O. chỉ chuyển khoản được 9 triệu đồng nên bị giữ lại tại phòng khám và bắt phải trả đủ tiền. Ngay sau khi tiếp xúc và ghi nhận những lời kêu cứu của người bệnh, Thanh tra Sở Y tế đã chuyển ngay các bệnh nhân đến Bệnh viện Từ Dũ kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khỏe.

Có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền"

Theo ông Thượng, hiện Thanh tra Sở Y tế tiếp tục làm việc với người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Y học Sài Gòn là ông Sín Sùi Sắng; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám đa khoa trực thuộc công ty này là ông Liêu Thanh Hoàng và phụ trách chuyên khoa phụ sản là bà Đỗ Thị Lâm Oanh.

Tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online cho thấy một điểm chung người phụ trách chuyên môn của các phòng khám có dấu hiệu "vẽ bệnh, moi tiền" này đều có thời gian làm việc tại các phòng khám có yếu tố nước ngoài (phòng khám Trung Quốc).

Như ông Liêu Thanh Hoàng được Sở Y tế tỉnh An Giang cấp chứng chỉ hành nghề năm 2012.

Từ 1-8-2022 đến 1-7-2023, ông này "đầu quân" cho phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH phòng khám đa khoa Văn Kiệt (quận 5).

Trên cổng tra cứu thông tin chứng chỉ hành nghề của ngành y tế hiện chưa cập nhật việc ông Liêu Thanh Hoàng là người phụ trách chuyên môn kỹ thuật Phòng khám Y học Sài Gòn. Còn bà Đỗ Thị Lâm Oanh chưa có dữ liệu!

Thanh tra Sở Y tế cho biết theo các quy định hiện hành, các hành vi vi phạm hành chính của Phòng khám Y học Sài Gòn sẽ có mức phạt tiền tối đa là 120 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn 4 tháng.

Về trách nhiệm hình sự, điều 315 Bộ luật Hình sự quy định về tội vi phạm quy định về khám chữa bệnh cũng đã ghi rõ "người nào vi phạm quy định về khám chữa bệnh, gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên có thể bị phạt tù từ 1 đến 5 năm".

10 năm làm việc tại 3 phòng khám có yếu tố nước ngoài Trước đó, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM tước giấy phép 4 tháng, xử phạt 200 triệu đồng đối với phòng khám đa khoa Nam Việt, địa chỉ 202 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 (TP.HCM). Đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề của ông Lê Ngọc Bình - người chịu trách nhiệm chuyên môn - 3 tháng, vì cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn. Thông tin cập nhật trên Cổng tra cứu thông tin hoạt động khám chữa bệnh TP.HCM cho thấy ông Lê Ngọc Bình được Sở Y tế TP.HCM cấp chứng chỉ hành nghề y năm 2012. Phạm vi hành nghề là khám chữa bệnh chuyên khoa nội tổng hợp. Từ năm 2013 đến nay, bác sĩ này làm việc tại ba phòng khám, theo Sở Y tế đánh giá đều có yếu tố nước ngoài (phòng khám Trung Quốc), từng nhiều lần bị xử phạt. Cụ thể từ năm 2013 - 2018, ông này công tác tại phòng khám đa khoa Elizabeth (87-89 Thành Thái, phường 14, quận 10). Sau khi phòng khám Elizabeth đổi thành phòng khám đa khoa Hồng Cường, ông này tiếp tục công tác tại đây từ năm 2018 - 2021. Cũng trong thời gian này (18-6-2020), ông này đăng công tác tại phòng khám đa khoa Nam Việt (địa chỉ 202 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10).

Tác giả: Hoàng Lộc

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ