Phát hiện nhiều chai nước mắm vứt bỏ ở bụi rậm

Nhiều chai có nhãn ghi là “nước mắm” bị vứt bỏ ở bụi rậm tại thôn Phước Lộc. Clip: TT-CĐ.

Theo đó, ngày 18/6, người dân thôn Phước Lộc đi trên đường bê tông, đoạn kênh chính Phú Ninh (gần cầu Nhất Trí) thì phát hiện số lượng chai nước mắm chất thành đống lớn nằm dưới bụi rậm bị đổ bỏ.

Số lượng chai nước mắm không rõ nguồn gốc bị vứt bỏ. Ảnh: Tấn Thành.



Ông Nguyễn Văn Dư, ở thôn Phước Lộc cho hay: “Sáng nay tôi có đi ngang qua đoạn đường kênh chính Phú Ninh nhưng không thấy các chai nước mắm vứt bỏ. Tuy nhiên đến chiều 18/6, người dân đi làm ngoài đồng ruộng về nhà thì phát hiện số lượng lớn chai nước mắm bị vứt bỏ dưới bụi rậm, đoạn kênh chính Phú Ninh. Tôi mong chính quyền địa phương sớm tìm đối tượng lén lút vứt bỏ nước mắm không rõ nguồn để xử lý”.

Nhiều chai nước mắm nhãn hiệu “Chắt cá cơm”, “Cá cơm vàng”… bị vứt bỏ ngổn ngang. Ảnh: Chí Đại.



Ghi nhận của chúng tôi, lúc 20h cùng ngày, tại một bụi rậm ở thôn Phước Lộc ước lượng hơn 1.000 chai nước mắm, trong đó (chai nước mắm từ 1 lít đến 5 lít, nhãn hiệu “Chắt cá cơm” “Cá cơm vàng”;… bị vứt bỏ nằm ngồn ngang.

Nhiều chai nước mắm dung tích từ 1 lít đến 5 lít bị vứt bỏ ở thôn Phước Lộc. Ảnh: Tấn Thành.



Nhận được thông tin, Công an xã Tam Thái đã khẩn trương có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc; tiến hành thu gom nước mắm để xác minh, làm rõ.

Các chai nước mắm bị vứt bỏ nằm ngổn ngang, đoạn qua kênh chính Phú Ninh. Ảnh: Chí Đại.



Lãnh đạo Công an xã Tam Thái cho biết: “Sau khi nhận thông tin, chúng tôi đã đến hiện trường ghi nhận sự việc. Do khu vực vứt bỏ nhiều chai nước mắm nằm ở chỗ ít dân cư và ít người dân đi lại nên khó phát hiện ra thủ phạm vứt bỏ số lượng nước mắm này. Chúng tôi sẽ cho người thu gom và tiến hành xử lý theo quy định pháp luật”.

Tác giả: Tấn Thành - Chí Đại

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết