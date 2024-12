Phát hiện 6 đối tượng dương tính với ma túy tại vũ trường

Tổ công tác kiểm tra, phát hiện vi phạm tại cơ sở kinh doanh X-Club

Theo tài liệu, khoảng 0h22 ngày 3/12/2024, các lực lượng gồm Công an thành phố Điện Biên Phủ, phối hợp với các phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng kỹ thuật hình sự và lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh X-Club thuộc Công ty TNHH New Century tại phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều khách đang vui chơi trong tiếng nhạc lớn. Qua sàng lọc, tại thời điểm kiểm tra 35 người nghi vấn đã được test nhanh ma túy phát hiện 6 người gồm 4 nhân viên, 2 khách dương tính với ma túy.

Tổ công tác thu giữ tang vật gồm: 22 bình kim loại chứa khí các loại, 101 vỏ bóng bay cao su đã qua sử dụng, 3.609 vỏ bóng bay cao su chưa qua sử dụng, 44 chai rượu các loại, 15 bình hút Shisa.

Công an tỉnh Điện Biên đã lập hồ sơ xử lý và đang tiếp tục tiến hành kiểm tra các thủ tục liên quan đến cơ sở kinh doanh trên.

Tác giả: A.N

Nguồn tin: anninhthudo.vn