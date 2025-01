Phạt bệnh viện lớn nhất Nghệ An vì vi phạm phòng cháy

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - Ảnh: bvnghean.vn

Ngày 26-1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết ông Bùi Thanh An - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - vừa ký quyết định xử phạt Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An tổng số tiền 155 triệu đồng do vi phạm các quy định về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

Theo đó, bệnh viện này đã thay đổi công năng của tầng hầm từ gara để xe thành kho chứa hồ sơ mà không có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Ngoài ra, bệnh viện không duy trì chế độ thường trực của hệ thống báo cháy đã được trang bị và mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc không đúng nguyên tắc theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc xử phạt tài chính, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An còn bị buộc phải thực hiện việc thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định hiện hành.

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là bệnh viện đa khoa hạng I, bệnh viện lớn nhất ở Nghệ An có quy mô 1.960 giường bệnh. Mỗi ngày bệnh viện có 2.300 - 2.500 bệnh nhân điều trị nội trú. Hiện giai đoạn 2 của bệnh viện này sắp đi vào hoạt động.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ