Phá đường dây cung cấp ma túy qua mạng xã hội ở Đà Nẵng

Ngày 10/10, theo thông tin từ Công an quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng liên quan đến đường dây cung cấp ma túy cho con nghiện trên địa bàn.

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an quận Sơn Trà đã nắm bắt thông tin về một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn trong việc mua bán trái phép chất ma túy trên mạng xã hội.

2 đối tượng Sơn và Mai.

Dù hoạt động của chúng rất kín kẽ và áp dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi, nhưng các trinh sát vẫn kiên trì theo dõi và thu thập chứng cứ.

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng đã xác định Phan Hữu Sơn (29 tuổi), trú tại phường An Hải Bắc, hiện đang thuê căn hộ trên đường Dương Đình Nghệ để hoạt động.

Chiều mùng 8/10, trinh sát đã bắt giữ Hồ Thị Phương Mai (41 tuổi), trú tại xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam khi Mai vừa mua 2 gói ma túy đá (khoảng 5g) từ Sơn để sử dụng.

Chỉ ít giờ sau đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Phan Hữu Sơn đang cất giấu 2 gói ma túy đá (khoảng 10g) khi đang trên đường giao cho con nghiện.

Kiểm tra căn hộ của Sơn, lực lượng chức năng đã thu giữ một số đồ vật và tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án.

Mở rộng điều tra, công an đã phối hợp với Công an phường An Hải Đông, quận Sơn Trà để bắt giữ Trần Phước Anh Hoàng (34 tuổi), trú tại phường An Hải Đông.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 18 gói ma túy đá (trọng lượng khoảng 100g) cùng một số tang vật chứng có liên quan.

Trần Phước Hoàng Anh được xác định là đối tượng cung cấp ma túy cho Phan Hữu Sơn.

Hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Sơn Trà tiếp tục mở rộng điều tra nhằm xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến ổ nhóm này.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn