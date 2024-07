Ông bà ngoại khóc hết nước mắt giây phút gặp 2 đứa cháu lần đầu

Mới đây, trên mạng xã hội vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ của một gia đình nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo đoạn clip ghi lại, người mẹ ở xa mang 2 đứa con nhỏ về nhà bố mẹ đẻ chơi. Đây cũng là lần đầu tiên ông bà ngoại được gặp 2 đứa cháu của mình.

Chính vì vậy, khoảnh khắc thấy con gái và hai cháu ngoại, ông bà ngoại cuống quýt vì mừng rỡ. Tiếp đó, cả ông ngoại và bà ngoại đều bật khóc nức nở, đưa tay ôm cháu vào lòng đầy yêu thương.

Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người cũng rưng rưng khi chứng kiến màn đoàn tụ của gia đình.

Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận ý nghĩa như sau:

"Lúc còn nhỏ thì con chạy mừng rỡ khi cha mẹ về. Đến khi lớn lên thì ngược lại"

"Thấy thương quá, ông bà đã mong ngóng con cháu nhiều đến nhường nào"

"Những lúc thế này thấy thương cha mẹ thật sự. Chúng ta lớn lên thì cha mẹ già đi, vì thế phải dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ nhé".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn